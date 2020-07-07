07.07.2020 - 14:18 |
Far Cry Primal sistem gereksinimleri neler?
Ubisoft tarafından piyasaya sunulan Far Cry Primal için gerekli sistem gereksinimleri neler? İşte Far Cry Primal oynamak için bilgisayarınızda olması gereken donanımlar...
Taş devri temalı oyunlardan biri olan Far Cry Primal'ı oynayabilmek için gerekli sistem gereksinimleri neler? İşte Far Cry Primal için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
Far Cry Primal Sistem Gereksinimleri (Minimum)
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 veya eşdeğer
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 (1GB VRAM) | AMD Radeon HD 5770 (1GB VRAM) veya eşdeğer
- Depolama: 20 GB
Far Cry Primal Sistem Gereksinimleri (Önerilen)
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i7-2600K | AMD FX-8350 veya eşdeğer
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 | AMD Radeon R9 280X veya eşdeğer
- Depolama: 20 GB