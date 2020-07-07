Far Cry Primal sistem gereksinimleri neler?

Taş devri temalı oyunlardan biri olan Far Cry Primal'ı oynayabilmek için gerekli sistem gereksinimleri neler? İşte Far Cry Primal için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

Far Cry Primal Sistem Gereksinimleri (Minimum)

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 veya eşdeğer

Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 veya eşdeğer Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 (1GB VRAM) | AMD Radeon HD 5770 (1GB VRAM) veya eşdeğer

NVIDIA GeForce GTX 460 (1GB VRAM) | AMD Radeon HD 5770 (1GB VRAM) veya eşdeğer Depolama: 20 GB

Far Cry Primal Sistem Gereksinimleri (Önerilen)