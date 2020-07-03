03.07.2020 - 17:09 |
Forza Horizon 3 sistem gereksinimleri neler? İşte Forza Horizon 3 minimum PC özellikleri
Araba yarışı tutkunlarının en sevdiği oyunlardan Forza Horizon 3 sistem gereksinimleri hakkında merak edilen tüm detayla haberimizde. İşte PC oyuncuları için de derlediğimiz Forza Horizon 3 Minimum PC özellikleri hakkında bilinmesi gerekenler...
Forza Horizon 3 oyun tutkunları için önemli oyunlardan biri. Peki hız tutkunlarının Forza Horizon 3 oynaması için minimum PC gereklilikleri neler? İşte Forza Horizon 3 önerilen sistem gereksinimleri ve Forza Horizon 3 minimum sistem gereksinimleri hakkında tüm detaylar...
Forza Horizon 3 Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core İ5 4460 3,2 GHz / AMD FX 8350
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Readon R7 260X v3
Hafıza: 8 GB RAM Bellek
DirectX: DirectX 12
Depolama: 55 GB
Forza Horizon 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
İşlemci: Intel Core İ7 4790 4-Core 3.6 GHz / AMD FX 8370
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 980 Ti | 6 GB / AMD Readon R9 Fury X 4GB
Hafıza: 16 GB RAM Bellek
DirectX: DirectX 12
Depolama: 55 GB