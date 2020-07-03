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    HaberlerOyun Haberleri Forza Horizon 3 sistem gereksinimleri neler? İşte Forza Horizon 3 minimum PC özellikleri
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    03.07.2020 - 17:09 |

    Forza Horizon 3 sistem gereksinimleri neler? İşte Forza Horizon 3 minimum PC özellikleri

    Araba yarışı tutkunlarının en sevdiği oyunlardan Forza Horizon 3 sistem gereksinimleri hakkında merak edilen tüm detayla haberimizde. İşte PC oyuncuları için de derlediğimiz Forza Horizon 3 Minimum PC özellikleri hakkında bilinmesi gerekenler...

    Forza Horizon 3 sistem gereksinimleri neler? İşte Forza Horizon 3 minimum PC özellikleri

    Forza Horizon 3 oyun tutkunları için önemli oyunlardan biri. Peki hız tutkunlarının Forza Horizon 3 oynaması için minimum PC gereklilikleri neler?  İşte Forza Horizon 3 önerilen sistem gereksinimleri ve Forza Horizon 3 minimum sistem gereksinimleri hakkında tüm detaylar...

    Forza Horizon 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows 10  (64 bit)

    İşlemci: Intel Core İ5 4460 3,2 GHz  / AMD FX 8350

    Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Readon R7 260X v3

    Hafıza: 8 GB RAM Bellek

    DirectX: DirectX 12

    Depolama: 55 GB

    Forza Horizon 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows 10  (64 bit)

    İşlemci: Intel Core İ7 4790 4-Core 3.6 GHz  / AMD FX 8370

    Ekran Kartı: NVIDIA GTX 980 Ti | 6 GB / AMD Readon R9 Fury X 4GB

    Hafıza: 16 GB RAM Bellek

    DirectX: DirectX 12

    Depolama: 55 GB

    Uluabat Gölü'nde yılan tedirginliği yaşanıyorGeçtiğimiz günlerde İznik Gölü'nde bir çok yılanın görülmesinin ardından yılanlar bu defa da Uluabat Gölü'nde ortaya çıktı.
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