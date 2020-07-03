Forza Horizon 3 sistem gereksinimleri neler? İşte Forza Horizon 3 minimum PC özellikleri

Forza Horizon 3 oyun tutkunları için önemli oyunlardan biri. Peki hız tutkunlarının Forza Horizon 3 oynaması için minimum PC gereklilikleri neler? İşte Forza Horizon 3 önerilen sistem gereksinimleri ve Forza Horizon 3 minimum sistem gereksinimleri hakkında tüm detaylar...

Forza Horizon 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core İ5 4460 3,2 GHz / AMD FX 8350

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Readon R7 260X v3

Hafıza: 8 GB RAM Bellek

DirectX: DirectX 12

Depolama: 55 GB

Forza Horizon 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core İ7 4790 4-Core 3.6 GHz / AMD FX 8370

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 980 Ti | 6 GB / AMD Readon R9 Fury X 4GB

Hafıza: 16 GB RAM Bellek

DirectX: DirectX 12

Depolama: 55 GB