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    HaberlerOyun Haberleri Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri neler? İşte Forza Horizon 4 minimum PC özellikleri
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    03.07.2020 - 16:30 |

    Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri neler? İşte Forza Horizon 4 minimum PC özellikleri

    Hız tutkunlarının en sevdiği oyunlardan Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri hakkında merak edilen tüm detayla haberimizde. İşte PC oyuncuları için de derlediğimiz Forza Horizon 4 Minimum PC özellikleri hakkında bilinmesi gerekenler...

    Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri neler? İşte Forza Horizon 4 minimum PC özellikleri

    Forza Horizon 4 oyun tutkunları için önemli oyunlardan biri. Peki hız tutkunlarının Forza Horizon 4 oynaması için minimum PC gereklilikleri neler?  İşte Forza Horizon 4 önerilen sistem gereksinimleri ve Forza Horizon 4 minimum sistem gereksinimleri hakkında tüm bilinmesi gerekenler... 

    Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri (Minimum)

    • DirectX: DirectX 12 API
    • Bellek: 8GB
    • VRAM: 2GB
    • İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz veya Intel i5 750 @ 2.67Ghz
    • Ekran kartı: NVIDIA GTX 650 Ti veya Nvidia GT 740 or AMD R7 250x
    • Kapladığı Alan: 55 GB

    Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

    • DirectX: DirectX 12 API
    • Bellek: 12GB
    • VRAM: 4GB
    • İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz
    • Ekran kartı: NVIDIA GTX 970 veya NVidia GTX 1060 3GB or AMD R9 290x veya AMD RX 470
    • Kapladığı Alan: 55 GB
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