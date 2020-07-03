03.07.2020 - 16:30 |
Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri neler? İşte Forza Horizon 4 minimum PC özellikleri
Hız tutkunlarının en sevdiği oyunlardan Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri hakkında merak edilen tüm detayla haberimizde. İşte PC oyuncuları için de derlediğimiz Forza Horizon 4 Minimum PC özellikleri hakkında bilinmesi gerekenler...
Forza Horizon 4 oyun tutkunları için önemli oyunlardan biri. Peki hız tutkunlarının Forza Horizon 4 oynaması için minimum PC gereklilikleri neler? İşte Forza Horizon 4 önerilen sistem gereksinimleri ve Forza Horizon 4 minimum sistem gereksinimleri hakkında tüm bilinmesi gerekenler...
Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri (Minimum)
- DirectX: DirectX 12 API
- Bellek: 8GB
- VRAM: 2GB
- İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz veya Intel i5 750 @ 2.67Ghz
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 650 Ti veya Nvidia GT 740 or AMD R7 250x
- Kapladığı Alan: 55 GB
Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri (Önerilen)
- DirectX: DirectX 12 API
- Bellek: 12GB
- VRAM: 4GB
- İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 970 veya NVidia GTX 1060 3GB or AMD R9 290x veya AMD RX 470
- Kapladığı Alan: 55 GB