Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri neler? İşte Forza Horizon 4 minimum PC özellikleri

Forza Horizon 4 oyun tutkunları için önemli oyunlardan biri. Peki hız tutkunlarının Forza Horizon 4 oynaması için minimum PC gereklilikleri neler? İşte Forza Horizon 4 önerilen sistem gereksinimleri ve Forza Horizon 4 minimum sistem gereksinimleri hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

DirectX: DirectX 12 API

Bellek: 8GB

VRAM: 2GB

İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz veya Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Ekran kartı: NVIDIA GTX 650 Ti veya Nvidia GT 740 or AMD R7 250x

Kapladığı Alan: 55 GB

Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri (Önerilen)