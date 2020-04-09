09.04.2020 - 09:00 |
Forza Street'in çıkış tarihi belli oldu!
Microsoft'un yaptığı sevilen yarış oyunlarından biri olan Forza serisinin yeni oyunu olan Forza Street'in yayın tarihi açıklandı.
Microsoft tarafından geliştirilen sevilen yarış oyunlarından biri olan Forza serisinin, yeni üyesi Forza Street yakında yayınlanacak. Kısa bir zaman dilimi içinde mobil platformlardaki yerini alması beklenen yeni yarış oyunu iOS ve Android platformu için geliştiriliyor.
Son zamanlarda bilgisayar ve konsol tarafında en çok oyunan yarış oyunlarından biri olmayı başaran Forza Horizon 4'ün ardından mobil platformlara gelen Forza Street yarış tutkunlarını heyecanlandıran yapıların başında geliyor.
Forza Street, iOS ve Android işletim sistemine sahip ola mobil platformların yanı sıra Windows 10 yüklü olan bilgisayarlara da Windows Store üzerinden 5 Mayıs tarihinde indirilecek.
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