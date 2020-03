Ghost of Tsushima'nın çıkış tarihi ve Türkçe alt yazı seçeneği ile geleceği açıklandı!

13. yüzyılın feodal Japonya’sında, Moğol ordusunun Tsushima Adasını ele geçirdiği dönemde geçen oyun, adanın tek umudu olan Jin Sakai isimli samuray savaşçısının destansı hikayesini konu alıyor. Açık dünyada geçen aksiyon macera oyunu, geniş kırsal bölgeler ve tepelerce uzanan tarlalardan, huzur dolu tapınaklara, eski ormanlara, çetin dağlara ve köylere kadar, adadaki yaşamın çeşitliliğini sergileyen müthiş bir görsel zenginlik sunuyor.

Ghost of Tsushima’nın çıkış tarihi ile birlikte, Jin’in yolculuğu sırasında karşılaştığı bazı karakterleri gösteren yeni bir tanıtım videosu da yayınlandı.

Ghost of Tsushima için standart sürümün yanında iki farklı fiziksel sürüm de açıklandı. Special Edition; oyunun metal kutusunun yanı sıra oyun içi kullanılabilir Hero of Tsushima maskesi ve kılıç skin’i, Charm of Hachiman’s Favor, bir teknik puan, Director’s Commentary ve dijital mini sanat kitabı içeriyor.