Gta 6 Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

GTA Grand Theft Auto kısaltması olarak kullanılan, genel konusu araba hırsızlığı üzerine kurulu bir bilgisayar oyunudur. En sevilen oyunlar arasında yer almayı başaran GTA farklı serilerle sürekli kendini geliştirmeye devam etmektedir.

GB olarak boyutu ve özellikleri

Tüm dünyadaki en sevilen serinin 6. oyununun daha kapsamlı olması bekleniyor. Buda oyunu daha rahat oynamak için bazı sistem gereksinimlerine ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Oyuncular GTA 6 sistem gereksinimleri kadar Gb boyutu ve özellikleri de merak ediliyor. GTA tutkunları 6. seri için hazırlık yapabilmek için büyük bir araştırma içine şimdiden girdiler. Oyunun piyasaya çıkışı ile birlikte GTA 6 ya sahip olarak oynamak isteyenlerin bilgisayarlarına bazı özellikler eklemeleri gerekebilir.

Öncelikle GTA 6 için en merak edilen gb boyutu olmaktadır. Oyun için sabırsızlıkla bekleyenlerin merak ettiği GTA 6'nın boyutu ve özellikleri hakkında detayları sizin için araştırdık. GTA 6 için sistem gereksinimleri ile birlikte gb ihtiyacı da az çok belli olmaktadır.

Yazılım olarak Win 10 64 bit yeterli gelmesi bekleniyor. Ayrıca GTA 6 oynayabilmek için 8 GB RAM bir sistem belleğine sahip olmak gerekiyor. 100 gb lık bir alanına ihtiyaç duyan oyun için aynı zamanda DirectX 12 uyumlu bir ekran kartı da gereklidir. Birçok yeni özelliğin eklenmesi beklenen GTA 6 için 16 gb ram bellek kullanılması öneriliyor.