GTA serisinin en sevilen oyunlarından biri olmayı başaran GTA San Andreas'ı oynamak için nasıl bir bilgisayar gerekiyor? İşte GTA San Andreas'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

GTA san andreas sistem gereksinimleri (Minimum)

İşlemci: İntel Pentium 4 1.8GHz veya Amd Athlon XP 1800+

İntel Pentium 4 1.8GHz veya Amd Athlon XP 1800+ Ekran Kartı: NVDIA GeForce 6600 veya Amd Radeon 9500 Pro

NVDIA GeForce 6600 veya Amd Radeon 9500 Pro Ram: 384 MB

384 MB İşletim Sistemi: Win XP (32) bit

Win XP (32) bit DirectX: DirectX 9

DirectX 9 Boyutu: 4.7 GB

GTA san andreas sistem gereksinimleri (Önerilen)