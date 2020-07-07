07.07.2020 - 21:10 |
GTA San Andreas sistem gereksinimleri
Grand Theft Auto serisinin efsanelerinden biri olan GTA San Andreas'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Bu sorunun cevabı haberimizde...
GTA serisinin en sevilen oyunlarından biri olmayı başaran GTA San Andreas'ı oynamak için nasıl bir bilgisayar gerekiyor? İşte GTA San Andreas'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
GTA san andreas sistem gereksinimleri (Minimum)
- İşlemci: İntel Pentium 4 1.8GHz veya Amd Athlon XP 1800+
- Ekran Kartı: NVDIA GeForce 6600 veya Amd Radeon 9500 Pro
- Ram: 384 MB
- İşletim Sistemi: Win XP (32) bit
- DirectX: DirectX 9
- Boyutu: 4.7 GB
GTA san andreas sistem gereksinimleri (Önerilen)
- İşlemci: İntel Pentium 4 1.8GHz veya AMD Athlon XP 1800+
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6600 veya AMD Radeon 9500 Pro
- Ram: 384 MB veya üzeri
- İşletim Sistemi: Win 7 (64) bit
- DirectX: DirectX 9
- Boyutu: 4.7 GB