Hitman Absolution sistem gereksinimleri neler?

Suikastçilik oyunlarının atalarından biri olan ve muadili hala bulunmayan Hitman Absolution'un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.

Hitman minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7

İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD CPU Phenom II X4 940

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya Radeon HD 7870

DirectX: 11

Hitman önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 64-bit Windows 8 (8.1) veya Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i7 3770 3.4 GHz veya AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 770 veya AMD GPU Radeon R9 290

DirectX: 11