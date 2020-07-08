08.07.2020 - 18:11 |
Hitman Absolution sistem gereksinimleri neler?
IO Interactive tarafından geliştirilen Hitman Absolution'un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler?
Suikastçilik oyunlarının atalarından biri olan ve muadili hala bulunmayan Hitman Absolution'un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.
Hitman minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7
İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD CPU Phenom II X4 940
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya Radeon HD 7870
DirectX: 11
Hitman önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 / 64-bit Windows 8 (8.1) veya Windows 10
İşlemci: Intel CPU Core i7 3770 3.4 GHz veya AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 770 veya AMD GPU Radeon R9 290
DirectX: 11