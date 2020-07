Need for Speed Payback sistem gereksinimleri neler?

Need for Speed Payback'e ait yeni bir oynanış videosu yayınlandı ve sistem gereksinimleri de açıklandı. İşte Need for Speed Payback'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

Need for Speed Payback için Nvidia GeForce, yeni bir oynanış videosu yayınladı. Nvidia donanımına sahip PC’den alınan yeni oynanış görüntüleri 4K 60FPS değerlerine sahip.

Aksiyonun ön planda olacağı oyunda artık bir arabanın her parçasını, ayrı ayrı değiştirebileceğiz. Bugüne kadar ki en detaylı özelleştirme seçeneklerinin yer alacağı söylenen Need for Speed Payback'te haritada bulduğunuz hurda bir otomobili alıp garajınızda yeniden hayata döndürebileceksiniz.

Öte yandan The Crew'a benzer, yarışları kazandığınız zaman rastgele bir kart seçecek ve bu kartlarla aracınızın performansını arttırabileceksiniz.

Need for Speed Payback için minimum ve tavsiye edilen PC sistem gereksinimleri de açıklandı. Onlar ise şu şekilde:

Minimum PC sistem gereksinimleri

64-bit Windows 7 ya da daha güncel bir işletim sistemi

Intel i3 6300 3.8GHz ya da AMD FX 8150 3.6GHz işlemci

6GB RAM

30GB boş disk alanı

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, AMD Radeon HD 7850 ya da eş değer ekran kartı

İnternet bağlantısı

Tavsiye edilen PC sistem gereksinimleri

64-bit Windows 10 ya da daha güncel sürüm

Intel i5 4690K 3.5GHz ya da AMD FX 8350 4.0GHz işlemci

8GB RAM

30GB boş disk alanı

AMD Radeon RX 480 4GB, NVIDIA GeForceGTX 1060 4GB ya da eş değer ekran kartı

İnternet bağlantısı

Need for Speed Payback, 10 Kasım tarihinde PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek.