Konami tarafÄ±ndan piyasaya sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olan efsanevi oyun PES 2013 eski oyunlar arasÄ±nda, tam kontrol, oyuncu kimliÄŸi gibi Ã¶zellikleriyle Ã¶ne Ã§Ä±kan futbol oyunu tutkunlarÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezi. PekiÂPES 2013 sistem gereksinimleri neler? Ä°ÅŸte PES 2013Â minimum PC Ã¶zellikleri hakkÄ±nda tÃ¼m detaylar...Â

PES 2013Â Sistem Gereksinimleri

En DÃ¼ÅŸÃ¼k (minimum) Gereksinimler:

Ä°ÅŸletim Sistemi:Â Â Windows XP , Windows Vista veya Windows 7

Ä°ÅŸlemci:Â Intel Core 2 Duo 1.8 GHz veya eÅŸ deÄŸerde Ã§ift Ã§ekirdekli AMD iÅŸlemci

Bellek:Â 1 GB (xp) / en az 2 GB (windows 7)

Gerekli boÅŸ disk alanÄ±:Â Oyunun kurulabilmesi iÃ§in gerekli gÃ¶rÃ¼len boÅŸ alan 5 GB olarak belirtiliyor.

Ekran KartÄ± :Â Nvidia Geforce 6300 veya ATI Radeon x1200 veya Intel HD graphics 3000

DirectX:Â Dx 9

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