06.07.2020 - 12:37 |
PES 2013 sistem gereksinimleri neler? Ä°ÅŸte minimum PES 2013 PC özellikleri
Futbol tutkunlarÄ± tarafÄ±ndan en sevilen sÃ¼rÃ¼mlerinden PES 2013'in sistem gereksinimleri neler? PES 2013 minimum PC Ã¶zellikleri nelerdir? Ä°ÅŸte PES 2013 (Pro Evolution Soccer 2013) hakkÄ±nda merak edilen tÃ¼m detaylar...
Konami tarafÄ±ndan piyasaya sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olan efsanevi oyun PES 2013 eski oyunlar arasÄ±nda, tam kontrol, oyuncu kimliÄŸi gibi Ã¶zellikleriyle Ã¶ne Ã§Ä±kan futbol oyunu tutkunlarÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezi. PekiÂPES 2013 sistem gereksinimleri neler? Ä°ÅŸte PES 2013Â minimum PC Ã¶zellikleri hakkÄ±nda tÃ¼m detaylar...Â
PES 2013Â Sistem Gereksinimleri
En DÃ¼ÅŸÃ¼k (minimum) Gereksinimler:
Ä°ÅŸletim Sistemi:Â Â Windows XP , Windows Vista veya Windows 7
Ä°ÅŸlemci:Â Intel Core 2 Duo 1.8 GHz veya eÅŸ deÄŸerde Ã§ift Ã§ekirdekli AMD iÅŸlemci
Bellek:Â 1 GB (xp) / en az 2 GB (windows 7)
Gerekli boÅŸ disk alanÄ±:Â Oyunun kurulabilmesi iÃ§in gerekli gÃ¶rÃ¼len boÅŸ alan 5 GB olarak belirtiliyor.
Ekran KartÄ± :Â Nvidia Geforce 6300 veya ATI Radeon x1200 veya Intel HD graphics 3000
DirectX:Â Dx 9
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