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    HaberlerOyun Haberleri PlayStation Plus ücretsiz oyunları açıklandı! Call of Duty WWII ve Star Wars Battlefront II...
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    29.05.2020 - 11:50 |

    PlayStation Plus ücretsiz oyunları açıklandı! Call of Duty WWII ve Star Wars Battlefront II...

    PlayStation Plus üyelerine her ay farklı ücretsiz oyunlar sunan Sony, Haziran ayındaki oyunlarını açıkladı. Bu ay PlayStation Plus'ta ücretsiz olan oyunlar Call of Duty WWII ve Star Wars Battlefront II oldu.

    PlayStation Plus ücretsiz oyunları açıklandı! Call of Duty WWII ve Star Wars Battlefront II...

    Belli bir ücret karşılığında üye olunan PlayStation Plus servisi, her ay bazı oyunları ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. Haziran ayında ücretsiz olarak verilecek oyunlar belli oldu.

    26 Mayıs itibariyle PlayStation Plus aboneline ücretsiz olan Call of Duty WWII'ye, 6  Temmuz'a kadar, 2 Haziran'da ücretsiz olacak Star Wars Battlefront II ise yine 6 Temmuz'a kadar ücretsiz bir şekilde PS Plus abonelerine sunuldu.

    Oyunseverler geçtiğimiz ay Cities Skyline ve Farming Simulator oyunları ücretsiz olduğu için, bu durumdan hoşnutsuz olmuşlardı ve dijital ortamda imza kampanyası başlatmıştı. Bu durumun üstüne Sony, bu ay hazırladığı oyunlarla oyunseverlerin gönlünü alacak gibi görünüyor.

    Serçelerin 'ekmek mücadelesi' kameraya böyle yansıdıBursa'nın Yenişehir ilçesinde, serçelerin kendileri için bırakılan ekmek parçası için girdikleri mücadele ve beslenmeleri renkli görüntüler oluşturdu. Yiyeceği paylaşmak istemen iki kuşun mücadelesi anbean kaydedildi.
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