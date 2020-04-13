Resident Evil 4 müjdesi geldi!

Zombili oyunların efsanelerinden biri olan Resident Evil serisinin, 2005 yılında çıkan ve çoğu kişi tarafından fazlasıyla sevilen oyunu Resident Evil 4, yeniden yapılıyor. Oyunun piyasaya sunulmasının ardından 15 sene geçti ve şimdi ikinci ve üçüncü oyunun ardından Resident Evil 4'ün çalışmalarına başlandı.

Şu an bu bilgiler yalnızca iddia, oyunun yapımcı firması olan Capcom'dan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yeni oyunun 2022 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.