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    HaberlerOyun Haberleri Resident Evil 4 müjdesi geldi!
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    13.04.2020 - 10:12 |

    Resident Evil 4 müjdesi geldi!

    Zombi temasının kült oyunlarından biri olan Resident Evil serisinin ikinci ve üçüncü oyunu yeniden yapılmıştı. Şimdi serinin dördüncü oyunuyla ilgili yeni iddialar ortaya çıktı.

    Resident Evil 4 müjdesi geldi!

    Zombili oyunların efsanelerinden biri olan Resident Evil serisinin, 2005 yılında çıkan ve çoğu kişi tarafından fazlasıyla sevilen oyunu Resident Evil 4, yeniden yapılıyor. Oyunun piyasaya sunulmasının ardından 15 sene geçti ve şimdi ikinci ve üçüncü oyunun ardından Resident Evil 4'ün çalışmalarına başlandı.

    Şu an bu bilgiler yalnızca iddia, oyunun yapımcı firması olan Capcom'dan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yeni oyunun 2022 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Magazin Haberleri Bülteni (13 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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