Roblox oyunu nedir? Roblox nasıl indirilir, nasıl oynanır?

Çevrimiçi bir oyundur. Bu bakımdan çocuklar açısından güvenli olup olmadığı merak konusudur. Sohbet kanalında içerik açısından belirli kelimelerin engellenmesi güvenlik hassasiyeti olduğunu göstermektedir.

Roblox Oyunu Nedir?

Oyun içeriğinde bulunan boş ve üç boyutlu bir resim tuvali düşünelim. Bu resmi oyuncuların kendileri tamamlaması ve çevrimiçi platformda takım kurulabilen bir oyundur. Gelişmiş sohbet filtresi sayesinde su istimale açık olmadığı düşünülüyor. Şikayet edilen oyun odaları anında kapatılmak suretiyle gerekli önlemler alınıyor. İçerisinde oyun oynamak için robuk para birimi bulunduğundan zaman içerisinde gerçek para birimi açısından çocuklar robuk almak için ebeveynlerine yalvarabilir.

Yarış, rol yapma oyunları, simülasyon ve engel aşma gibi pek çok çeşidi kapsayan oyunun yüz milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunmaktadır. Sanal dünyada çocukların oyunlarını ebeveynlerin kontrol etmesi gerekir. En güvenli oyun bile bağımlılık yapabildiği için tehlike arz edebilir. Bu sınırı ebeveynlerin koyması yararlıdır.

Roblox Nasıl İndirilir?

Roblox indirmek isteyen kullanıcı öncelikle www.roblox.com adresine giriş yapmak zorundadır. Adrese girişten sonra sing up linkine tıklamak suretiyle kayıt işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Dünya da en çok oyuncuya sahip olan oyunlardan bir tanesi olan roblox oyununa kayıt işleminin ardından kullanıcı sayfası etkin halde karşınıza gelir. Karşınıza gelen bölümde game kategorisine giriş yapılır. Ardından pek çok oyun seçeneği karşınıza gelecektir. Karşınıza çıkan seçeneklerde kategoriler içerisinde kendi renk seçeneklerini oluşturabilen oyuncuların oldukça ilgisini çeken bir oyun olmuştur.

Roblox Nasıl Oynanır?

Oyuna üye olmanın ardından karşınıza gelen roblox oyun seçeneklerinden bir tanesine tıklamak suretiyle oyuna başlayabilirsiniz. Ana sayfada bulunan dowloand butonuna tıklatın. Oyun kolaylıkla indirilmektedir. Oyun içerisinde oynamak istediğinizde blok rengi boyutu kendi isteğinize göre değiştirmek suretiyle sanal dünyanızı oluşturabilirsiniz. Roblox içerisinde yer alan oyunlar farklılık göstermektedir. Sistem üzerinde kullanıcıların özgürce platform oluşturabilmesi sanal oyunlarda herkesin birbirinden farklı bir ayrımı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle her oyun kişilere has farklılıklar içermektedir.