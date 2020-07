CD Projekt RED tarafından geliştirilen The Witcher serisinin en başarılı oyunlarından biri olan ve grafik anlamında da çığır açan The Witcher 3 Wild Hunt'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte The Witcher 3 Wild Hunt sistem gereksinimleri...

Minimum sistem gereksinimleri:

Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD Phenom II X4 940

Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

6GB RAM

64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 8 (8.1)

DirectX 11

40 GB boş sabit disk alanı

Önerilen sistem gereksinimleri: