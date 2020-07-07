07.07.2020 - 15:59 |
The Witcher 3: Wild Hunt sistem gereksinimleri
Dünyanın en sevilen RPG oyunlarından biri olan The Witcher 3 Wild Hunt oynamak için ne kadar güçlü bir bilgisayar gerekiyor? İşte The Witcher 3 Wild Hunt sistem gereksinimleri...
CD Projekt RED tarafından geliştirilen The Witcher serisinin en başarılı oyunlarından biri olan ve grafik anlamında da çığır açan The Witcher 3 Wild Hunt'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte The Witcher 3 Wild Hunt sistem gereksinimleri...
Minimum sistem gereksinimleri:
- Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD Phenom II X4 940
- Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870
- 6GB RAM
- 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 8 (8.1)
- DirectX 11
- 40 GB boş sabit disk alanı
Önerilen sistem gereksinimleri:
- Intel Core i7 3770 3,4 GHz / AMD AMD FX-8350 4 GHz
- Nvidia GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290
- 8GB RAM
- 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 8 (8.1)
- DirectX 11
- 40 GB boş sabit disk alanı