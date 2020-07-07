BİST118.5070.02EURO7.76-0.06USD6.860.12ALTIN392.40-0.34
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOyun Haberleri The Witcher 3: Wild Hunt sistem gereksinimleri
    ABONE OL
    07.07.2020 - 15:59 |

    The Witcher 3: Wild Hunt sistem gereksinimleri

    Dünyanın en sevilen RPG oyunlarından biri olan The Witcher 3 Wild Hunt oynamak için ne kadar güçlü bir bilgisayar gerekiyor? İşte The Witcher 3 Wild Hunt sistem gereksinimleri...

    The Witcher 3: Wild Hunt sistem gereksinimleri

    CD Projekt RED tarafından geliştirilen The Witcher serisinin en başarılı oyunlarından biri olan ve grafik anlamında da çığır açan The Witcher 3 Wild Hunt'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte The Witcher 3 Wild Hunt sistem gereksinimleri...

    Minimum sistem gereksinimleri:

    • Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD Phenom II X4 940
    • Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870
    • 6GB RAM
    • 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 8 (8.1)
    • DirectX 11
    • 40 GB boş sabit disk alanı

    Önerilen sistem gereksinimleri:

    • Intel Core i7 3770 3,4 GHz / AMD AMD FX-8350 4 GHz
    • Nvidia GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290
    • 8GB RAM
    • 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 8 (8.1)
    • DirectX 11
    • 40 GB boş sabit disk alanı
    Esnafa kahve ısmarlattıran şakaIsparta’da bank üzerinde elektrikli aracı görenler şaşkınlık yaşadı. Olayın, esnafın kendilerine kahve ısmarlamayan bir esnafa yaptığı şaka olduğu ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı

    Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı

    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi erken yatacak mı?

    Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi erken yatacak mı?

    Sıradaki Haber