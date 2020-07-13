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    HaberlerOyun Haberleri Watch Dogs: Legion çıkış tarihi ne zaman? Ubisoft açıkladı...
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    13.07.2020 - 10:42 |

    Watch Dogs: Legion çıkış tarihi ne zaman? Ubisoft açıkladı...

    Ubisoft tarafından geliştirilen aksiyon açık dünya ve RPG oyunlarından biri olan Watch Dogs: Legion'un çıkış tarihi ne zaman? Ubisoft, Ubisoft Forward etkinliği ile birlikte Watch Dogs: Legion'un çıkış tarihini açıkladı!

    Watch Dogs: Legion çıkış tarihi ne zaman? Ubisoft açıkladı...

    Ubisoft tarafından düzenlenen ilk dijital etkinlik olmayı başaran, Ubisoft Forwar'da dört yeni oyun tanıtıldı. Bu oyunlar arasında Watch Dogs'un yeni oyunu Watch Dogs: Legion'da yer aldı. Yapılan tanıtımın yanı sıra, oyunun çıkış tarihi ve hangi platformlara geleceği de belli oldu.

    Watch Dogs: Legion ne zaman çıkacak?

    Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, ve Windows PC’de Epic Games ve Uplay’de çıkacağı açıklanan Watch Dogs: Legion, 29 Ekim 2020'de satışa sunulacak.

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