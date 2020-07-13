Watch Dogs: Legion çıkış tarihi ne zaman? Ubisoft açıkladı...

Ubisoft tarafından düzenlenen ilk dijital etkinlik olmayı başaran, Ubisoft Forwar'da dört yeni oyun tanıtıldı. Bu oyunlar arasında Watch Dogs'un yeni oyunu Watch Dogs: Legion'da yer aldı. Yapılan tanıtımın yanı sıra, oyunun çıkış tarihi ve hangi platformlara geleceği de belli oldu.

Watch Dogs: Legion ne zaman çıkacak?

Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, ve Windows PC’de Epic Games ve Uplay’de çıkacağı açıklanan Watch Dogs: Legion, 29 Ekim 2020'de satışa sunulacak.