World of Tanks sistem gereksinimleri neler?

Ücretsiz olarak sunulan tank savaşları konulu World of Tansk'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. İşte World of Tanks'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

World Of Tanks Sistem Gereksinimleri (Minumum)

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10

Windows 7/8/10 İşlemci (CPU): SSE2 destekleyen en az iki (2) fiziki çekirdeğe sahip bir işlemci

SSE2 destekleyen en az iki (2) fiziki çekirdeğe sahip bir işlemci Bellek (RAM): 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran kartı: GeForce 8600 / ATI Radeon HD 4550

GeForce 8600 / ATI Radeon HD 4550 Ses kartı: DirectX 9.0c uyumlu

DirectX 9.0c uyumlu Boş sabit disk alanı: En az 40 GB boş alan

En az 40 GB boş alan Internet Bağlantı Hızı: 256 Kbps

World of Tanks Sistem Gereksinimleri (Önerilen)