08.07.2020 - 14:53 |
World of Tanks sistem gereksinimleri neler?
Sevilen tank savaşı oyunu olan World of Tanks'ın sistem gereksinimleri neler? İşte World of Tanks'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
Ücretsiz olarak sunulan tank savaşları konulu World of Tansk'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. İşte World of Tanks'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
World Of Tanks Sistem Gereksinimleri (Minumum)
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10
- İşlemci (CPU): SSE2 destekleyen en az iki (2) fiziki çekirdeğe sahip bir işlemci
- Bellek (RAM): 2 GB RAM
- Ekran kartı: GeForce 8600 / ATI Radeon HD 4550
- Ses kartı: DirectX 9.0c uyumlu
- Boş sabit disk alanı: En az 40 GB boş alan
- Internet Bağlantı Hızı: 256 Kbps
World of Tanks Sistem Gereksinimleri (Önerilen)
- İşletim Sistemi: Windows /7/8/10 64-bit
- İşlemci (CPU): Intel Core i5-3330 (veya daha iyisi)
- Bellek (RAM): 4 GB (veya daha fazlası)
- Ekran kartı: GeForce GTX660 (2GB) / Radeon HD 7850 (2GB), DirectX 9.0c
- Ses kartı: DirectX 9.0c uyumlu
- Boş sabit disk alanı: En Az 40 GB
- Internet Bağlantı Hızı: 1024 Kbps veya daha hızlı (sesli sohbet için)