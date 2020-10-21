Pazarlama Stratejileri Nelerdir, Faydaları Nelerdir?

Doğru pazarlama stratejilerini belirlemek için öncelikle müşterilerin taleplerini doğru bir şekilde tespit etmek gerekir ve ürün ile hizmetleri bu yöne doğrultma çalışmaları yapmak gerekir.

Müşterilerin gelecekte taleplerinde oluşabilecek değişikliklerin önceden belirlenmesi ve buna uygun yedek stratejiler oluşturulması da gerekir. Doğru pazarlama stratejilerini belirlemek ve onlara uygun hareket etmek için güncel yeniliklerin ve trendlerin yakından takip edilmesi de gerekmektedir.

Pazarlama stratejileri, bir işe girişmeden önce oluşturulur. Sunulacak ürün ya da hizmetin sektöründeki rakipleri, pazara giriş şekli, nasıl rekabet edilebileceği ve doğru finansal hedeflerin belirlenmesi çalışmaları yapılmadan sağlıklı bir şekilde oluşturulamaz. Bu konularda yapılacak doğru çalışmalarla elde edilecek verilerin doğru bir şekilde işlenmesiyle muhtemel stratejiler belirlenir.

Pazarlama stratejileri de aslında planlamanın bir çeşididir ve iyi planların en büyük özelliği, değişen koşullara uyum sağlayabilecek şekilde esnek şekilde yapılmalarıdır.

Etkili Pazarlama Stratejileri Nasıl Yapılır?

Öncelikle firmanın hedef kitlesi belirlenir. Doğru hedef kitlesini belirlemek, etkili ve uzun vadeli bir stratejinin temelini atmak için gereklidir. Hedef kitlenin belirlenmesi, söz konusu kitlenin beklentilerinin tespit edilmesi açısından önemlidir.

Hedef kitlenin beklentilerinin belirlenmesinin akabinde firmanın kitleyi nasıl memnun edebileceğinin yolları araştırılır. Müşteri memnuniyetini sağlamak, firmanın müşterilerini artıracağı gibi insanların birbirilerine kendiliğinden firmanın reklamını yapmasını sağlayacağından markanın bilinirliğinin ve değerinin de hızla artmasını sağlayacaktır. Bu adımda personel seçimlerini doğru yapmak da kilit rol oynar. Personelin görevlerini ve sorumluluklarını açık bir şekilde bilmesi, verimli çalışma yüzdesini artırır. Böylece firma zamandan ve paradan tasarruf eder.

Pazarlama stratejilerinin önemli bir maddesi, ürün ya da hizmetin müşterilere bire bir sunulmasıdır. Müşterilere doğrudan ulaşabilmek, pazarlama konusunda bir mecburiyettir. Sadık müşteri kazanmanın olmazsa olmazıdır. Ürün ve hizmetlerin kataloglarla ve temsilciler aracılığıyla doğrudan müşterilere satılması, arada müşteri bulmak için yapılacak reklam faaliyetlerinin ve iş ortakları bulma ve kârı paylaşma zorunluluğunu en aza indirir. Bunu sağlamak için de müşterilerin bir soru veya sorun yaşaması durumunda desteği doğruca firmadan almasını sağlayacak etkin bir temsilcilerle çalışması gerekir.

Bir diğer kural, ürün deneyimini belli bir kesimle deneyerek ürünün olumlu ve olumsuz yönlerinin, eksiklerinin ve yaşanacak muhtemel sorunların tespit edilmesidir. Bu adımda amaç henüz satış değildir. Doğru, müşterileri çekecek ve memnun edecek vasıfların tespit edilip ürüne uygulanmasını sağlar.

Son olarak, sosyal medyayı etkin kullanmak da pazarlama stratejilerinin olmazsa olmazıdır. Günümüzde çoğu kişi ürünleri Facebook, Twitter, Instagram gibi popüler platformlarda yapılan genel reklamlarla ve içerik üreticilerinin tanıtmasıyla tanımaktadır. Bunu yanı sıra Google gibi büyük bir kitlenin kullandığı arama motorlarında üst sıralarda görünmek de hem bilinirliği hem de satışı artıracaktır.