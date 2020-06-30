BİST115.8430.00EURO7.70-0.04USD6.84-0.07ALTIN390.860.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPopuler Bilim Haberleri 'Güney Kutbu'nda sıcaklık küresel ortalamaya göre üç kat daha fazla artıyor'
    ABONE OL
    30.06.2020 - 07:43 |

    'Güney Kutbu'nda sıcaklık küresel ortalamaya göre üç kat daha fazla artıyor'

    Güney Kutbu'nda sıcaklığın küresel ortalamaya göre üç kat daha fazla yükseldiği tespit edildi.

    'Güney Kutbu'nda sıcaklık küresel ortalamaya göre üç kat daha fazla artıyor'

    CNN'deki habere göre, Yeni Zelanda'da Wellington Üniversitesi İklim Bilimi Bölümünden Kyle Clem ve ekibi, Güney Kutbu'ndaki meteoroloji istasyonu verilerini inceledi.

    Çalışmada 1989-2018'de Güney Kutbu'ndaki sıcaklığın yaklaşık 1,8 derece yükseldiği, bunun da her 10 yıl için yaklaşık 0,6 derece artışa karşılık geldiği ifade edildi. Clem ve ekibi, bu değerlerin Güney Kutbu'nun son 30 yılda dünyanın diğer bölgelerine göre üç kat daha fazla ısındığını gösterdiğine işaret etti.

    Clem, yaptığı açıklamada, Güney Kutbu'nun eskiden sıcaklıktan etkilenmediğini ama yaptıkları çalışmanın artık durumun böyle olmadığını gösterdiğini belirtti.

    "Antarktika'daki buz örtüsü daha fazla eriyebilir"

    Çalışmada bu sıcaklık artışının Antarktika'daki buz örtüsünün daha fazla erimesine neden olabileceği kaydedildi.

    Araştırmanın sonuçları, "Nature Climate Change" dergisinde yayımlandı.

    Ezgi Mola'dan gülme krizine sokan Muazzez Abacı taklidiEzgi Mola, 'Mücbir Sebepler' programının sezon finali için Muazzez Abacı oldu. Saçından mikrofon tutuşuna kadar Abacı'yı andıran oyuncu geçer not aldı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Sağlık Bakanı Koca corona virüs vaka ve can kaybı sayısını "Tedbirlerde dikkatli değiliz" diyerek duyurdu

    Son dakika: Sağlık Bakanı Koca corona virüs vaka ve can kaybı sayısını "Tedbirlerde dikkatli değiliz" diyerek duyurdu

    Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

    Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

    Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

    Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

    Parkinson’un sırlarının peşinde

    Parkinson’un sırlarının peşinde

    Sıradaki Haber