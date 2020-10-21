Pound İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (£) Sterlin İşareti Yapımı

Sterlin işaretinin klavye üzerinde herhangi bir kısa yol tuşu bulunmamaktadır. Bu nedenle klavye üzerinden yapabilmek mümkün değildir.



Bilgisayar Klavyesi İle £ Sterlin İşareti Yapımı



Bilgisayarların Windows 10, Windows 8.1 ve Windows 7 gibi daha eski sürümlerde dahil olmak üzere tüm işletim sistemlerinde Sterlin sembolünü yazabilmek için karakter eşlem tablosu veya diğer adı ile ascii kod tablosu kullanılmalıdır. Karakter eşlem tablosu ile klavyede yer almayan karakterleri oluşturabilirsiniz.



Bunun için bilgisayarların arama bölümüne charmap yazılmalı ve karakter eşlem tablosu açılmalıdır. Bu tablo klavyede kısa yolu olmayan sembolleri oluşturmak için kullanılmaktadır. Karakter eşlem tablosunda oluşturmak istenen her bir sembolün kodu bulunur. Sterlin sembolünün kodu ise 00A3 olmaktadır. Bu nedenle Unicode'a git bölümüne bu kod yazıldığında sterlin sembolü ile karşılaşırsınız. Daha sonra Sterlin sembolü seçilip kopyalanır. Kopyalama işleminden sonra istediğiniz alana yapıştırabilirsiniz.



Sterlin sembolü klavyedeki bazı tuşları kullanarak da oluşturabilirsiniz. Bunun için Alt+156 tuşları kullanılmalıdır. Alt tuşuna basılı tutup 156 numaraları aynı anda girilir ise Sterlin sembolünü oluşturabilirsiniz. Bunlar dışında İngiliz Sterlin simgesini internet üzerinden herhangi bir yerden kopyalayıp yapıştırmanız da mümkündür.