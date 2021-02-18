Realme'nin yeni telefonu için tarih verildi!

Realme’nin yolda olan yeni amiral gemisi telefonu ‘Çin Yeni Yılı’nın bitmesinin ardından tanıtılacak. Geçen yılın aralık ayından beri telefonun özelliklerini tanıtmak için ‘Race’ adlandırmasını kullanan şirket, dikkat çekiyor. Realme yöneticilerinden Xu Qi telefon hakkında bazı ipuçları verdi. Telefonun Realme GT adlandırmasıyla Çin’de piyasaya sürülebileceğini söyledi.

Mart ayının başlarında tanıtılacak

Realme GT 5G’nin 4 Mart günü resmi olarak tanıtılacağı ise doğrulanmış oldu. Konu hakkında paylaşalan afişte de tarihe ve telefonun ‘yapay zeka’ özelliklerine vurgu yapılıyor. Afişin köşesinde yer alan bazı detaylara göreyse telefonun hızlı şarj özelliğine sahip olabileceği, Snapdragon 888 işlemcisiyle geleceği ve 5G bağlantısı sunacağı aktarılıyor.

Telefonun özelliklerine gelecek olursak, ekran tarafında karşımıza 120Hz ekran yenileme hızı, 6.81 inç boyutlarında OLED bir yapı çıkıyor. 3K çözünürlük ve 160Hz'e kadar ekran yenileme hızına kadar artırılabilen bir ekran yenilemenin sunulması bekleniyor. Buna ek olarak telefonun arka tarafta 64 Megapiksellik bir ana kameraya sahip olacağı söyleniyor.

Telefon için yayımlanan afiş yukarıdaki şekilde.

Yeni telefonda 12 GB RAM, 256 GB dahili depolamanın sunuluacağı ve kutudan Andorid 11 işletim sistemine sahip şekilde çıkması bekleniyor.

Digital Chat Station, telefonun arka kapağında deri ve cam olmak üzere iki farklı versiyonun sunulacağını söylüyor. Telefon zaten yakın zaman önce TENAA sertifika platformunda RMX2202 adlandırmasıyla karşımıza çıkmıştı.