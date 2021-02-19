Redmi K40 resmi olarak ortaya çıktı: İşte kamera kurulumu ve detaylar!

Xiaomi'nin yeni telefon serisi olarak tanıtılacak olan Redmi K40 için ortaya pek çok sızıntı çıkmıştı. Daha önce telefonun bazı özellikleri ve tasarımı hakkında da paylaşımlar yapılmıştı. Şimdi ise arka kamera kurulumunu da bizlere gösteren resmi bir afiş yayımlandı.

Çin mekezli Weibo üzerinden yayımlanan yüksek çözünürlüklü bir afişte telefonun iki dev kamerasına ek olarak küçük bir kameraya ev sahipliği yaptığını ve toplamda üçlü arka kamera kurulumuna sahip olduğunu görüyoruz.

Üçlü kameraya Snapdragon 888 işlemcisi eşlik edecek

Hatırlanacağı üzere Xiaomi Mi 10T serisiyle 'dev sensörlü' kameraları bünyesine eklemeye başlamıştı. Redmi K40 modelinde ise bu seriyi devam ettiriyor. Telefonun daha önce ortaya çıktığı kadarıyla 'pro' takısına sahip modelinde işlemci tarafında karşımıza Snapdragon 888 çıkacak.

Telefonun pro takısı olmayan modelinde ise Snapdragon 870 işlemcisi kullanılacak. Telefon aynı zamanda kutudan Android 11 ile çıkacakken 4.500 mAh bataryaya sahip olacak.

K40 serisinin tamamında AMOLED ekranların kullanılması bekleniyor.