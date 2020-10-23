Snapchat kullanıcı rekoru kırdı

Bu miktar geçen yıla göre kullanıcı sayısının %18 arttığını gösteriyor. Firmadan gelen açıklamada uygulamalarının en yoğun şekilde 13 ile 34 yaş aralığındaki kullanıcılar tarafından tercih edildiği belirtildi.

Kullanıcı sayısındaki artış, firmanın kâr marjına da yansıdı. Firma, 679 milyon dolar kâr açıkladı.

2018 yılında uygulamaya gelen tartışmalı bir güncelleme, uygulamanın geleceği hakkında korku yaratmıştı.

Ancak Snapchat’in sahibi Snap firmasından uygulamanın gerçekliği uyarlama ve özel gösteriler ile spor içerikleri gibi alışılmışın dışında özellikleri sayesinde reklamverenlere cazip geldiğine dair açıklama geldi. Uygulama, son haberlerden sonra hisselerinde %23’lük artış yaşadı.

Analizciler Snapchat uygulamasının, benzer hizmet sunan diğerlerine ve programla neredeyse aynı özellikleri sunan Instagram’a rağmen popülerliğinden bir şey kaybetmediğini tespit ettiler. Snapchat, uygulamayı yoğun kullanmayan yaş aralığından bağımsız şekilde fotoğraf paylaşmayı tercih eden yaş gruplarının sayesinde bu özelliğini kaybedeceğe de pek benzemiyor.

Snap’in kendi araştırmalarına göre Amerika’daki Z Kuşağının, yani 13 ile 24 yaş aralığının %90’ı, İngiltere, Fransa, Kanada ve Avusturalya’da da 13-34 yaş aralığına mensup kişilerin de %60’ı uygulamayı aktif şekilde kullanıyor. Firmanın yetkilileri de bu veriler karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ve bu artışların büyük ihtimalle pandemiden dolayı kendilerini evlerinde karantinaya alanların içerik üretmek için daha fazla vakit bulmasından kaynaklandığını belirttiler.