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    20.10.2020 - 17:29 |

    Sonsuz İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (∞) Sonsuz İşareti Yapımı

    Sonsuzluk işareti (∞) hem zengin metin çeşitlerinde hem de kişisel kullanımlarda oldukça sık tercih edilen bir simge olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu simgenin klavye üzerinde direk bir kısa yolu bulunmuyor. Bu yüzden belirli tuş kombinasyonları ile yapılması gerekiyor. Birden fazla tuşun beraber kullanılması ile sonsuzluk işaretinin nasıl yapılacağı hakkında bilgileri derledik.

    Sonsuz İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (∞) Sonsuz İşareti Yapımı

    Sonsuzluk işaretini (∞) bilgisayar klavyesi ile yapmak klavyenin sağ tarafındaki rakamları kullanmak mümkündür. Klavyedeki tamamlayıcı tuş takımları ile sonsuzluk işaretini uğraşmadan ve herhangi bir işleme gerek kalmadan klavye üzerinden yapmanız mümkün.

    Bilgisayar Klavyesi İle (∞) Sonsuzluk İşareti Yapımı

    Sonsuzluk simgesinin yapımı için Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar klavye kısa yolu alt + 8734'dür. Ayrıca Windows sürümünüz yeni değil ise alt + 236 tuş birleşimini de kullanabilirsiniz. U tuş kombinasyonları sonrasında sonsuzluk (∞) işareti karşınıza çıkacaktır. Fakat Windows 10 versiyonlarında bazen alt + 8734 tuşlaması yapıldığında ▲ simgesi çıkabiliyor.

    Böyle bir durum ile karşılaştığınız da ise sonsuzluk simgesini (∞) bu alandan kopyalayarak kullanmak istediğiniz alana yapıştırabilirsiniz. Bunun dışında da tuş kombinasyonlarının işe yaramadığı durumlarda bilgisayarın arama bölümünden karakter eşlem tablosunu açmanız gerekir.

    Bu tablodan her türlü simgeye erişim sağlamanız mümkündür. En çok tercih edilen seçenek ise simgenin var olduğu bir alandan kopyalanarak kullanılacak alana yapıştırılmasıdır. Ayrıca en kolay yöntem olarak da bu seçenek öne çıkıyor.

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