BİST98.8321.06EURO7.62-0.37USD7.02-0.68ALTIN385.64-0.10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerSosyalmedya Haberleri Instagram milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek yeni bir güncelleme paylaştı!
    ABONE OL
    12.05.2020 - 14:43 |

    Instagram milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek yeni bir güncelleme paylaştı!

    Milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan Instagram, Corona virüsten kötü etkilenen küçük işletmeler için, Instagram Küçük Destek uygulamasını yayınladı. Yeni özellik sayesinde Instagram kullanıcı olan herkes, sevdiği işletmelerin reklamını ücretsiz bir şekilde yapabilecek.

    Instagram milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek yeni bir güncelleme paylaştı!

    Düzenli güncelleme ve yeni özelliklerle birlikte aktif kullanıcıları kendisine çeken Instagram, yeni bir güncelleme ile birlikte milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek özellik yayınladı. Bu özellik, Corona virüsten etkilenen, küçük işletmelerin, dijital ortamlarda büyümesini ve adını duyurabilmesi için düzenlendi.

    Instagram Küçük Destek uygulaması nedir?

    Instagram tarafından dün yayınlanan Instagram Küçük Destek uygulaması, işletmelerin para harcamadan organik bir şekilde kendi reklamlarını yaptırabilmesi anlamına geliyor. Yani diyelim ki, çok sevdiğiniz bir pastacı var, artık siz onu hikayenizde Küçük Destek çıkartması ile paylaştığınızda sizi takip eden herkes işletmeyi ve işletmenin neler yaptığını görebilecek.

    Instagram Operasyon Direktörü Justin Osofsky güncelleme hakkında, Corona virüs nedeniyle maddi sıkın tılar çeken işletmelere destek vermek amacıyla bu özelliği kullanıma sunduklarını açıkladı.

    Instagram Twitter sayfasından yapılan açıklamada ise,  “Bugün sevdiğiniz küçük işletmelere sevginizi gösterebilmeniz için Hikayeler kısmında “Küçük İşletmeleri Destekleyin” etiketini yayınladık. Bunu kullanın. Fotoğrafınız veya videonuz paylaştığınız hikayede yer alacak ve desteklediğiniz işletmenin adı diğer arkadaşlarınız tarafından da görülebilecek.” ifadeleri kullanıldı.

    Burcu Esmersoy: Benimki oyun oynarken önünden geçmişimdirCorona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son zamanlarda eğlenceli videolarıyla dikkat çeken sunucu, bunlara bir yenisini daha ekledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    16-17-18-19 Mayıs'ta hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

    16-17-18-19 Mayıs'ta hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

    SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

    SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

    5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

    5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

    Hemşireler Günü kutlama mesajları 2020! En güzel, yeni Hemşireler Günü mesajı, anlamlı sözleri ve görselleri! Florence Nightingale kimdir?

    Hemşireler Günü kutlama mesajları 2020! En güzel, yeni Hemşireler Günü mesajı, anlamlı sözleri ve görselleri! Florence Nightingale kimdir?

    Sıradaki Haber