Instagram milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek yeni bir güncelleme paylaştı!

Düzenli güncelleme ve yeni özelliklerle birlikte aktif kullanıcıları kendisine çeken Instagram, yeni bir güncelleme ile birlikte milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek özellik yayınladı. Bu özellik, Corona virüsten etkilenen, küçük işletmelerin, dijital ortamlarda büyümesini ve adını duyurabilmesi için düzenlendi.

Instagram Küçük Destek uygulaması nedir?

Instagram tarafından dün yayınlanan Instagram Küçük Destek uygulaması, işletmelerin para harcamadan organik bir şekilde kendi reklamlarını yaptırabilmesi anlamına geliyor. Yani diyelim ki, çok sevdiğiniz bir pastacı var, artık siz onu hikayenizde Küçük Destek çıkartması ile paylaştığınızda sizi takip eden herkes işletmeyi ve işletmenin neler yaptığını görebilecek.

Instagram Operasyon Direktörü Justin Osofsky güncelleme hakkında, Corona virüs nedeniyle maddi sıkın tılar çeken işletmelere destek vermek amacıyla bu özelliği kullanıma sunduklarını açıkladı.

Instagram Twitter sayfasından yapılan açıklamada ise, “Bugün sevdiğiniz küçük işletmelere sevginizi gösterebilmeniz için Hikayeler kısmında “Küçük İşletmeleri Destekleyin” etiketini yayınladık. Bunu kullanın. Fotoğrafınız veya videonuz paylaştığınız hikayede yer alacak ve desteklediğiniz işletmenin adı diğer arkadaşlarınız tarafından da görülebilecek.” ifadeleri kullanıldı.