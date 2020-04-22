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    HaberlerSosyalmedya Haberleri WhatsApp'ta görüntülü konuşma kaç kişiyle yapılacak?
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    22.04.2020 - 14:49 |

    WhatsApp'ta görüntülü konuşma kaç kişiyle yapılacak?

    Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp yeni bir güncelleme ile birlikte görüntülü konuşmada kişi sayısını arttıracak. WhatsApp görüntülü konuşma kaç kişiyle yapılıyor?

    WhatsApp'ta görüntülü konuşma kaç kişiyle yapılacak?

    Corona virüs sayesinde popülerleşen Zoom uygulamasında ortaya çıkan güvenlik açıkları nedeniyle, bazı yerlerde kullanılması yasaklanmıştı. Bunun üzerine WhatsApp yeni bir güncelleme ile birlikte görüntülü konuşma özelliğinde bulunan kişi sayısını arttırmaya yönelik çalışmalara başladı.

    Google Duo ve Zoom gibi önemli rakiplerin önüne geçmek isteyen WhatsApp, daha çok kullanıcının grup video görüşmesine katılması için çalışmalara başladı. Şu an için 4 kişiyle sınırlı olan video görüşme, ilerleyen günlerde 8 kişiye kadar yükselecek. 

    Bu yeni özellik, WhatsApp'ın v2.20.128 beta ve WhatsApp v2.20.129 beta sürümlerinde keşfedildi. Henüz etkin olarak kullanılmayan özellik, ilerleyen günellemelerle birlikte hayatımıza dahil olacak.

    Fındık bahçesinde saç tıraşıOrdu'nun Fatsa ilçesinde Emine Özcüre (52), corona virüs tedbirleri kapsamında berberlerin kapalı olması nedeniyle eşi Ahmet Özcüre?nin (50) saçını, fındık bahçesinde tıraş etti.
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