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23.10.2020 - 03:04 | | AA

SpaceX, Starlink uydularının fırlatılışını iptal etti

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunun fırlatılışını iptal etti.

SpaceX, Starlink uydularının fırlatılışını iptal etti

 

Şirketten yapılan açıklamada, yarın yapılması planlanan fırlatışın, Falcon 9 roketinin üzerindeki kameranın bozulması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, arıza sonrası, güvenlik prosedürü gereği tüm roketin teknik muayeneden geçirilmesi gerektiği, bu işlemin ardından fırlatış için yeniden uygun zaman aralığı tespit edileceği belirtildi.

SpaceX, en son 18 Ekim'de Starlink ağının parçası 60 uyduyu, Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatmıştı. Bu, şirketin Starlink projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 14'üncü fırlatış olmuştu.

SpaceX, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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