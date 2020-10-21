Sterlin İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle () Sterlin İşareti Yapımı

Sterlin İngiliz para birimidir. Sterlin simgesi özel karakter eşlem tablosu yardımı ile yapılabilir. Bunun dışında bazı kısa yol tuşları ile de sterlin işaretini oluşturabilmek mümkündür.



Sterlin İşareti Nasıl Yapılır?



İşletim sistemlerinin tümünde klavye ile sterlin işareti oluşturulabilir. Bunun için yapılması gereken şeylerden ilki win+r tuşlarına aynı anda basarak çalıştır penceresini açmaktır. Açılan pencereye charmap yazılmalı ve karakter eşlem tablosu açılmalıdır.



Her bir işaretin unicode karşılığı bulunur. Sterlin işaretinin unicode karşılığı ise 00A3 olmaktadır. Unicode'a git yazılan yere bu kodu girerek sterlin işareti kolaylıkla bulunabilir. Bu işareti kopyalayıp word, excel veya metin dosyasına yapıştırarak kullanabilirsiniz.



İngiliz sterlini klavye üzerinden oluşturmanın başka yolları da bulunmaktadır. Diğer bir yöntem ise Alt+156 kısa yoludur. Alt tuşuna basılı tutarak 1, 5 ve 6 tuşlarına basılı tutarak sterlin işaretini oluşturabilirsiniz. Uygulanan bu yöntem ile sterlin işaretini oluşturamadıysanız karakter eşlem tablosu daha kesin bir çözüm yolu olabilir.



Bu işlemlerin uygulanabilmesi için kopyala ve yapıştır kısa yollarını da bilmek gerekir. Sterlin işaretini kopyalamak için işaret seçilip CTRL+C tuşlarına aynı anda basarak kopyalayabilirsiniz. Daha sonra kopyaladığınız işareti istediğiniz alana CTRL+V tuşlarına aynı anda basarak yapıştırabilirsiniz.