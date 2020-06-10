ANDROID cihazlar için Razer Kishi Universal kontrol cihazı raflara geliyor

Razer Kishi; tıklanabilir analog çubukları, aksiyon ve çoklu işlev düğmeleri ve 8 yönlü D-pad'i sayesinde artırılmış hassasiyet ve genişletilmiş kontrollerle mobil oyunculara gelişmiş özellikler sunuyor. Ayrıca, her yerde AAA kalitesinde ve konsol düzeyinde oyun deneyimi sağlamak için cihazda iki analog tetik tuşu (L2/R2) ve iki bumper düğmesi (L1/R1) de bulunuyor.

Razer Kishi’nin esnek tasarımı çok çeşitli Android akıllı telefonları desteklerken, doğrudan USB-C bağlantısı tepkime süresindeki gecikmeyi neredeyse ortadan kaldırarak oyuncuların, oyunları ultra düşük gecikmeli olarak oynamasına imkân tanır. Uzun süreli Android oyunları veya bulut oyun hizmetlerini karşılamak adına doğrudan akıllı telefon şarjı ile desteklenir.

Razer Kishi, 9 Haziran 2020'da Android cihazlar için satışa sunuldu, 2020 yaz aylarında da iOS için satışa sunulacak. Android fiyatı 79.99 $/ 89.99 € olarak açıklanırken, iOS sürümünün fiyatı belirtilmedi.