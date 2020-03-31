DxOmark dünyanın en iyi kameralı telefonunu seçti: Huawei P40 Pro

Geçtiğimiz hafta internet aracılığı ile canlı yayınla dünyaya tanıtılan P40 serisinin Pro modeli DxOmark tarafından dünyanın en iyi kamerasına sahip olan telefonu olarak seçildi.

Toplam puanda 128 almayı başaran P40 Pro, fotoğraf testinde 140, video testinde ise 105 puan almayı başardı.

Kirin 990 5G yongasından güç alan amiral gemisi, 6.58 inç Full HD+ OLED ekrana sahip. İki özçekim kamerasının yanı sıra beş adet arka kamera eşlik ediyor.

f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP çözünürlüğünde ana kamera, PDAF ve OIS ile destekleniyor. Ana kameranın dışında; 40MP ultra geniş açılı sensör, 8 MP 10x optik SuperZoom lens, 8 MP 3x optik zoom telefoto lens ve 3D derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise 32 MP'lik kamera ve derinlik sensörü bulunuyor.