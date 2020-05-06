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    HaberlerAndroid Haberleri Honor V30 Pro'nun ön kamerası DxOMark'ta kaç puan aldı?
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    06.05.2020 - 11:38 |

    Honor V30 Pro'nun ön kamerası DxOMark'ta kaç puan aldı?

    Huawei'nin alt markası olan ve gençlere odaklanan Honor'un V30 Pro modelinin DxOMark puanı belli oldu. Görünenlere göre V30 Pro'nun ön kamerası, arka kameraları gibi başarılı değil.

    Honor V30 Pro'nun ön kamerası DxOMark'ta kaç puan aldı?

    2019 yılının Kasım ayında tanıtılan Honor V30 Pro, donanımsal ve tasarımsal olarak iddialı bir modeldi. Arka kamera kurulumu üstünde test yapan DxOMark, birçok amiral gemisi modeli gerisinde bırakmayı başarmıştı. Şimdi ise ön kamerasının DxOMark puanı belli oldu.

    Honor V30 Pronun ön kamerası DxOMarkta kaç puan aldı

    Ortaya çıkan sonuca göre Honor V30 Pro, ön kamera kurulumunda fotoğrafta 70, video kısmında ise 85 puan almayı başardı. Arka kamera testinde ise fotoğrafta 133, videoda 100 puan almayı başarmıştı. DxOMark'ın detaylı test sonuçlarında; bokeh, düşük gürültü, beyaz dengesi ve videolardaki stabilizasyonun iyi olduğu belirtilse de rakiplerinden geri kaldı. 

    Düşük puan almasının nedenleri ise; büyük ana sensör olmaması ve otofokus özelliğinin etkin bir şekilde kullanılmaması olarak açıklandı.

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