Apple iOS 13.5 sürümünün fişini çekti!

Teknoloji devi Apple tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan iOS 13.5.1 güncellemesi, kullanıcıların önceki sürüme dönmelerini engelliyor. iOS 13.5.1 güncellemesini yükleyen kullanıcılar, hiç bir şekilde bir önceki sürüme dönüş yapamayacak, Apple bunun önünü kapattı.

Apple buna benzer bir politikayı, iOS 13.4 sürümünde de uygulamıştı. Yani yeni sürümler birlikte "iOS 13.5 güncellemesine nasıl dönülür?" sorusunun cevabı maalesef olumsuz. Apple tarafından getirilen kısıtlama, önceki sürüme dönmeyi imkansız hale getirdi.