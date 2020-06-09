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    HaberlerApple Haberleri Apple iOS 13.5 sürümünün fişini çekti!
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    09.06.2020 - 10:49 |

    Apple iOS 13.5 sürümünün fişini çekti!

    Teknoloji devi Apple, zaman zaman aldığı kararlarla kullanıcılarını şaşırtmayı başarıyor. iOS 13.5 sürümü için aldığı kararla birlikte, iOS 13.5.1 güncellemesini yükleyen kişiler bir önceki sürüme dönemeyecek.

    Apple iOS 13.5 sürümünün fişini çekti!

    Teknoloji devi Apple tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan iOS 13.5.1 güncellemesi, kullanıcıların önceki sürüme dönmelerini engelliyor. iOS 13.5.1 güncellemesini yükleyen kullanıcılar, hiç bir şekilde bir önceki sürüme dönüş yapamayacak, Apple bunun önünü kapattı.

    Apple buna benzer bir politikayı, iOS 13.4 sürümünde de uygulamıştı. Yani yeni sürümler birlikte "iOS 13.5 güncellemesine nasıl dönülür?" sorusunun cevabı maalesef olumsuz. Apple tarafından getirilen kısıtlama, önceki sürüme dönmeyi imkansız hale getirdi.

    Köye inen çakal yavrusu, köpekle oyun oynadıŞile'de ormandan köye inen çakal yavrusunun köpek ile oyun oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Mahalle sakini çakal yavrusunu yiyecek vererek besledi.
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