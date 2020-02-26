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    HaberlerTeknoloji Haberleri Evcil Hayvanları Akıllı Tasmalar Koruyacak!
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    26.02.2020 - 14:10 |

    Evcil Hayvanları Akıllı Tasmalar Koruyacak!

    Akıllı teknolojiler hayatımızı kolaylaştırıyor. Hatta sadece bizim hayatımızı kolaylaştırmakla kalmıyor; artık evcil hayvan besleyenler için de pek çok kolaylık sunuyor. Akıllı tasmalar da bunlardan biri. Bu tasmalar sahip olduğu pek çok yetenek ile evcil hayvanlarınıza sizin yerinize göz kulak olabiliyorlar. Nasıl mı? Detaylar haberimizde...

    Evcil Hayvanları Akıllı Tasmalar Koruyacak!

    Moblobi.com

    Sosyal medya: @Moblobi

    Sık sık hayatımıza giren yeni akıllı cihazlar, hatta mevcut cihazlarımızın akıllandıran gelişmeler ile ilgili teknoloji haberleri gündemde yerini alıyor. Geliştirilen bu akıllı teknolojiler sadece insan hayatını kolaylaşmakla kalmıyor. Evcil hayvanlarınızın da sağlığının ve güvenliğinin sağlanmasında da yardımcı oluyor. Evlerinde köpek besleyenler için akıllı tasmalar büyük kolaylık sağlıyor. Evcil hayvanınızın yanında olmadığınızda onu kontrol etmenize yardımcı oluyor. Böylece sizin içinizin rahat ve evcil hayvanınızın da güvende kalmasını sağlıyor.

    Akıllı tasmalar ne işe yarıyor?

    Akıllı tasmalar, sahip olduğu yetenekler sayesinde özellikle köpek sahiplerinin işlerini oldukça kolaylaştırıyor. Bu tasmaların içerisinde yer alan GPS sistemi sayesinde evcil hayvanlarınızı rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Köpeğinizin nerede olduğunu istediğiniz zaman görebiliyorsunuz. Hatta bulunduğu konumu canlı olarak istediğiniz zaman, istediğiniz yerden takip edebiliyorsunuz.

    Akıllı tasmalar köpeğiniz için bir güvenli bölge belirlemenizi de sağlıyor. Köpeğiniz belirlemiş olduğunuz bu güvenli bölgenin dışına çıktığında online kaçış sistemi devreye giriyor. Hemen ardından da sizin cep telefonunuza bir bildirim düşüyor. Eğer siz köpeğinizden çok uzaksınız bu durumda yardım almanız da sağlanmış. Akıllı tasmanın bağlı olduğu 7/24 erişilebilir bir destek hattı bulunuyor. Bu hattı arayarak  hemen duruma müdahale edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu destek hattı ayrıca evcil hayvanınız ile ilgili bilgilere ulaşma imkanı da sunuyor.

    Evcil hayvan sahiplerinin köpeklerine aldıkları tasmalar konusundaki en büyük endişesi, ağır ve hayvanlarını rahatsız edecek tasarımda olmaları. Akıllı tasmalar bu sorunu da çözmek adına oldukça zarif ve rahat tasarımlarla üretiliyorlar. Hatta birçoğuna su geçirmeme veya geceleri köpeğinizin daha rahat fark edilmesini sağlamak amacıyla özel ışıklar bile eklenmiş.

    Akıllı tasmalar, hayvan sahiplerinin köpeklerinden uzak olduğu zamanlarda onları rahatlıkla kontrol etmelerini ve güvende tutmalarını sağlıyor. Gelişen teknoloji ile artık insanların olduğu kadar hayvanların yaşamları da bu gibi yenliklerle daha güvenli ve rahat hale gelmiş oluyor.

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