Google Drive Nedir, Nasıl Kullanılır? Google Drive'ın Başlıca Özellikleri Ve Paket Fiyatları Nelerdir?

Google Drive uygulaması dosyaları kolay bir şekilde yönetme ve senkronizasyon yapabilme imkanı sağlamaktadır. Bu uygulama Google tarafından geliştirilmiş olan bir uygulamadır.



Google Drive Nedir?



Google Drive uygulaması ilk olarak 2012 yılında piyasaya çıkmıştır. Bu uygulama dosyaları tutmak için kullanılmaktadır. Dosyalar bulut da saklanıyor ve gerektiğinde paylaşılan kişilerle birlikte düzenleme yapılmasına olanak sağlıyor. Depolama işlemleri excel dosyaları, video, fotoğraf, ses dosyaları ve çizimler için yapılabilmektedir.



Google Drive uygulamasına yüklenmiş olan dosyalar bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi cihazlardan kontrol edilebilmektedir. Bu dosyalar seçtiğiniz kişiler tarafından görüntülenebilir ve üzerinde değişiklikler yapılabilir. Uygulamaya yüklediğiniz dosyalar virüs yazılımlarından da korunmaktadır.



Nasıl Kullanılır?



Google Drive kullanıyorsanız bilgisayarı ve telefonu senkronize etmek mümkündür. Google Drive hesabına dosya yüklemek için farklı yöntemler bulunmaktadır. Eğer dosya yüklemesini bilgisayarınızdan yapacaksanız ilk önce drive.google.com adresine girmeniz gerekmektedir. Hesabınıza girdikten sonra ise yeni diyerek dosya yükle kısmına tıklamanız gerekir. Daha sonra yüklemek istediğiniz dosyaya tıklamanız yeterli olacaktır.



Google Drive'a dosya yüklemek için yükleyeceğiniz dosyayı sürüklemeniz de yeterli olmaktadır. Bunu yapabilmek için adrese girerek klasör oluşturmanız gerekmektedir. Daha sonra yüklemek istediğiniz dosyaları klasöre sürükleyebilirsiniz.



Google Drive'ın Başlıca Özellikleri Ve Paket Fiyatları Nelerdir?



Android telefonlar ile de Google Drive'a dosya yüklemek mümkündür. Bunun için ilk önce telefondan uygulamayı açmanız gerekir. Daha sonra ekle butonuna tıklayıp yüklemek istediğiniz dosyayı seçerek yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Google Drive veri depolama işlemini gerçekleştiren bir uygulamadır. Bu sayede de hayatınızı kolaylaştırmaktadır. Depolamak istediğiniz dosyaları hızlı ve güvenli bir şekilde buluta yükleyebilirsiniz. Bu uygulamada 15 GB olana kadar ücretsiz yükleme yapabilirsiniz. 15 GB geçtiğiniz zaman depolama alanı almanız gerekmektedir.

Ücretlendirmeler aylık olarak ya da yıllık olarak yapılmaktadır. Google One üyeliği ile Google'ın özel imkanlarından da faydalanabilirsiniz. Google One üyeliğinde 100 GB'lık depolama alanı aylık olarak 5.79 TL olarak belirlenmiştir.