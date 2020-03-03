Günde 5 milyardan fazla veri işliyor!

En yenilikçi ürünleri, en iyi müşteri deneyimi ile sunduklarını belirten Trio mobil CEO’su Nevzat Ataklı, “Kurulduğumuz günden bu yana belirlediğimiz doğru stratejiler ve doğru yatırımlar sayesinde çok hızlı bir büyüme ivmesi elde ettik. Hız kesmeden her yıl ortalama iki kat büyüyerek araç takip sistemleri ve IoT alanında Türkiye’nin en başarılı teknoloji şirketlerinden biri haline geldik. Yeni nesil Nesnelerin İnterneti teknolojileri ile üretim, perakende ve akıllı şehir projelerine yönelik uçtan uca çözümler geliştiriyoruz. Türkiye’de dünya ile yarışacak nitelikte projeler üretiyor ve bunları 30’un üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. Yeni yatırımlarımız ve 2020 yılında hayata geçireceğimiz projelerimizle istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz ve Türkiye ekonomisine olan katkımızı devam ettireceğiz” dedi.

2019 yılında Trio Mobil’den hizmet alan kurum sayısı 20 binin üzerine çıkarken bağlantılı cihaz sayısı 200 bine ulaştı. Günlük işlenen veri miktarı 5 milyar satırı geçerken, 2019 yılı boyunca toplamda 25 milyon alarm bildirimi yapıldı. Trio Mobil’in endüstriyel IoT iş kolu 7 kat büyüdü ve toplamda 500 tesis IoT altyapısına kavuştu.

Gerçek müşteri hikâyeleri ile teknolojide öncü projelere imza atıyor

40 kişilik uzman mühendis ekibi ile yazılım ve cihazların tamamını kendi bünyesinde geliştiren Trio Mobil, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiş Ar-Ge merkeziyle Endüstri 4.0 ve IoT teknolojilerine yönelik çözümler geliştiriyor. İnovasyonun ön planda olduğu

Ar-Ge merkezi, müşterilerin ihtiyaçlarını analiz ederek, IoT teknolojilerini daha verimli, daha karlı işletmeler yaratmak için çözümlere dönüştürüyor. İşletmelerin dijital röntgenini çıkarıyor, müşterilere dijital dönüşüm yolculuğunda hem danışmanlık hem de gerçek ihtiyacına uygun çözümü paket olarak sunuyor. 2020 yılı için IoT teknolojilerinde bölgede liderliği hedefleyen Ataklı, “IoT, ülkemizde ve tüm dünyada çok büyük fırsatları beraberinde getiren ve her geçen gün daha da büyüyen bir pazar. Bizim de buna yönelik çok iyi belirlenmiş ürün hedeflerimiz var. Ar-Ge merkezimiz hedeflerimize ulaşmada en büyük yardımcılarımızdan biri. Bu nedenle 2020 yılında Ar-Ge yatırımlarımızı daha da artıracağız. Yerli teknolojilere öncelik tanıyarak sektöre örnek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Dijital dönüşüm büyümeyi daha da hızlandıracak

Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada dijital dönüşümün daha da hızlandığının altını çizen Ataklı, “Geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle Türkiye’nin dijital dönüşümüne büyük bir katkıda bulunuyoruz. Endüstri 4.0 ve IoT teknolojilerine yönelik donanım ve yazılımlar geliştiriyoruz. Bu, yatırım bedellerinin ülke ekonomisinde kalmasını ve şirketlerin ciddi boyutlarda kazanç elde etmelerini sağlıyor. Aynı zamanda şirketlerin dönüşüm süreçlerini hızlandırabilmelerine olanak tanıyor” dedi.