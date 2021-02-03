Ip Nedir, Ne İşe Yarar? Bilgisayarda Ve Telefonda Ip Adresi Nasıl Bulunur?

İnternetin büyük önem kazandığı günümüzde IP adresi büyük bir önem taşır. Bunun en önemli sebebi ise günümüzdeki teknolojik cihazların büyük bir bölümünün interneti kullanıyor olmasıdır.

IP Nedir?



IP İngilizce dilindeki Internet Protocol Address kelimelerinin kısaltmasından oluşur. İnternet'e bağlanması söz konusu olan her cihaza, İnternet Servis Sağlayıcısı tarafından bir IP adresi atanmaktadır. IP adresleri günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanımda olan IPv4 ,32 bit boyutundadır. Bu bakımdan noktalarla ayrılmış 4 adet 8 bitlik sayıyla gösterilmesi söz konusudur.

Örneğin: 192.168.10.5 (bu örnekte verilmiş durumda olan IP adresi özel IP adresi olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda yalnızca lokal ağlar da iletişim sağlayabilmesi söz konusudur. Diğer ağlar ile iletişim sağlanabilmesi için cihazın genel (public) kullanımı söz konusu olan IP adresine sahip olmasının gerekliliği söz konusudur.

Ne İşe Yarar?

İngilizce'deki Internet Protocol Address kelimelerinin kısaltılmış şekilde yazılışı olan Ip, interneti ya da TCP/IP protokolünü kullanma durumu söz konusu olan diğer paket anahtarlamalı ağlara bağlı haldeki cihazların, ağı kullanarak birbirleriyle veri alışverişi yapmak amacıyla kullandıkları bir adres olma özelliği taşımaktadır.

İnternet'e bağlanması söz konusu durumda olan her bir cihaza özel olarak, İnternet Servis Sağlayıcısı tarafından bir IP adresi atanması söz konusudur. Bu adres sayesinde internete bağlı durumdaki diğer cihazlar, bu cihazlara verilen IP adresleri ile erişim sağlarlar.

IP adresine sahip durumdaki iki farklı cihaz aynı ağa bağlı durumda olmasalar bile, yönlendiriciler (router) aracılığıyla birbirleri ile iletişim kurabilir ve gerektiğinde veri alış veriş işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Bu bakımdan her cihaza atanan Ip adreslerinin büyük bir öneminin varlığı söz konusudur.

Bilgisayarda ve Telefonda IP Adresi Nasıl Bulunur?

Bilgisayarda Ip adresi bulmak için yapılması gereken ilk işlem Windows + R tuşlarına aynı anda basmak ve açılan çalıştır penceresindeki alana “CMD” komutu yazılır ve tamam butonuna tıklanır. Ardından açılan siyah ekrana “ipconfig” komutu yazılarak “Enter” tuşuna basılır. Böylelikle bilgisayarınızda bulunan tüm ağ bağlantılarının bilgisini görebilme olanağına sahip olursunuz. Bağlantı türleri kısmında Etkin Bağlantı, Kablosuz Ağ Bağlantısı, Ethernet yahut Yerel Ağ Bağlantısı bulunabilir. Aktif olan bağlantı türünüz için IPv4 bilgisi sizin IP adresinizi ifade eder.

Android işletim sistemine sahip telefonlarda cihazın ip adresini öğrenmek için ilk olarak Ayarlar/Sistem alanına girilir. Sonrasında telefon hakkında, Durum ve IP adresi adımları takip edilir. Böylece bağlı görünen IP adresi, telefonun internete bağlı olduğu IP adresi olarak karşınıza çıkar.

IOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarda IP adresini öğrenmek için Ayarlara giriş yapılır. Ardından Wi-Fİ, bağlı olduğunuz ağın hemen yan kısmında yuvarlak içerisinde i harfi bulunur. ⓘ) Bu simgeye parmağınızla dokunduğunuz zaman IP adresiniz görünür olacaktır.