Lenovo Yoga S940 ultra ince tasarımıyla yapay zekada en son teknolojiyi buluşturuyor

Lenovo’nun, ultra ince dizüstü bilgisayarı Lenovo Yoga S940 hayatınızı kolaylaştıracak yeni teknolojileri şık bir tasarımla buluşturuyor. Lenovo Yoga S940, yüz tanıma özellikli kamerası sayesinde ellerinizi kullanmanıza ya da klavyeyi tuşlamanıza gerek kalmadan oturum açıyor. İnce çerçeveli 14 inç mükemmel HDR Vesa400 ekranı, güçlü dolby digital ses sistemi ile bir araya gelerek 4K olağanüstü netlik kalitesinde gerçeğe yakın bir görsel şölen sağlıyor.



Ekranıyla dünyada bir ilk

Şık tasarımıyla ultra ince Lenovo Yoga S940, “Eğimli Konturlu Ekran”’a sahip dünyanın ilk dizüstü bilgisayarı olma özelliği taşıyor. Üstelik Göz izlemeli Glance yazılımı sayesinde bir göz hareketinizle bilgisayarınızdaki içeriği bağlı monitörlere aktarıyor. Lenovo Yoga S940, en son yüz tanıma teknolojisi ve “glance” yazılımı ile ekran başından ayrıldığınızda ekranı otomatik olarak karartıyor. Bu özelliği sayesinde hem gizliliğinizi hem de çalışmalarınızı koruyor.



Güçlü ve hassas performans

Lenovo Yoga S940, 10. nesil Intel i7 işlemcisi ve 16 saate kadar dayanan uzun ömürlü bataryasıyla sunduğu güçlü performansıyla, gittiğiniz her yerde işlerinizi rahatlıkla tamamlamanıza olanak sağlıyor. 1 TB SSD depolama kapasitesi ve 16 GB hafızasıyla ultra ince tasarımına ve hafifliğine rağmen kusursuz bir kapasite sunuyor.