BİST113.249-2.20EURO7.760.21USD6.860.08ALTIN399.470.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Spotify çöktü mü? iPhone ve iPad'lerdeki sorun, uygulamaların açılmasını engelliyor!
    ABONE OL
    10.07.2020 - 15:35 |

    Spotify çöktü mü? iPhone ve iPad'lerdeki sorun, uygulamaların açılmasını engelliyor!

    Facebook'ta bulunan bir hata nedeniyle, iPhone ve iPad'lerde uygulamalar açılmamaya başladı. Yaşanan sorun sosyal medyada "Spotify çöktü mü?" sorularının ortaya çıkmasına sebep oldu. Spotify çöktü mü? Neden çalışmıyor? Bu soruların cevabı haberimizde...

    Spotify çöktü mü? iPhone ve iPad'lerdeki sorun, uygulamaların açılmasını engelliyor!

    iPhone ve iPad kullanıcılarını etkileyen hata, Facebook uygulaması nedeniyle yaşanıyor. Tüm kullanıcıların etkilendiği sorunda, uygulamalar açılmadan çöküyor ve kullanıcılar uygulama düzgün bir şekilde çalışana kadar tekrar açmak zorunda kalıyor. Ortaya çıkan problem nedeniyle çalışmayan uygulamalar arasında olan Spotify, sosyal medyada "Spotify çöktü mü?" sorularının sorulmasına neden oldu. Spotify çöktü mü? Neden çalışmıyor? 

    Yaşanan sorunun Facebook kütüphanesinde yaşasan bir problem kaynaklı olduğu ortaya çıktı. FB SDK Core Kit isimli kütüphane uygulamaların çökmesine neden oluyor. Kütüphanede bulunan 'string' isimli değişkene 'null' değeri verildiği için yaşanan sorunda, Facebook hatayı gidermek için çalışmalara başladı. Ortaya çıkan hata tüm dünyadaki iPhone ve iPad kullanıcılarını etkiledi.

    Spotify çöktü mü? Neden çalışmıyor?

    Facebook nedeniyle yaşanan sorun, sosyal medyada "Spotify çöktü mü?" sorularının ortaya çıkmasına neden oldu. Popüler internet servislerindeki erişim sıkıntılarını ele alan Down Dedector'ün arıza verilerine göre yaşanan sorun Avrupa merkezli olarak görülüyor.

    Spotify'ın yanı sıra çalışmayan uygulamalar arasında, Facebook'un kendisi, Twitter, Booking, Pinterest gibi global uygulamalar ve Getir, BiTaksi, Enpara gibi yerel uygulamalar da yer alıyor.

    Spotify'da yaşanan erişim sıkıntısı nasıl giderilir?

    Bazı uyglamalar, üst üste denendiği takdirde bir noktadan sonra açılsa da, Spotify maalesef açılmıyor. Spotify'ı açmak için, telefonunuzu uçak moduna almanız gerekiyor. Spotify gibi açılmayan uygulamalar, internet ve ağ bağlantısı olmadığı zaman açılıyor.

    Çağla Şikel'in tatil geleneğiManken Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’ı Çeşme’de bulunan eski eşi Emre Altuğ’un yanına bıraktı, annesi Asuman Şıkel’le birlikte tatile çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Danıştay Ayasofya kararını açıkladı!

    Son dakika... Danıştay Ayasofya kararını açıkladı!
    İşte en ucuz sıfır otomobiller!

    İşte en ucuz sıfır otomobiller!

    Sokak düğününe polis baskını

    Sokak düğününe polis baskını

    Konya'da, çarşıda silahlı kavga: 9 yaralı, 5 gözaltı

    Konya'da, çarşıda silahlı kavga: 9 yaralı, 5 gözaltı

    Sıradaki Haber