Sql Update Komutu Nasıl Kullanılır? Kullanım Örnekleri İle Sql Veri Güncelleme Komutları

SQL diline bakıldığı zaman update komutu veri tabanında bulunan bilgilerin güncellenmesi amacı ile kullanılmaktadır. Seçilen satırların güncel hale getirilmesi için bu komutu kola bir şekilde kullanabilirsiniz.

SQL Update Komutu Nasıl Kullanılır?

Update komutu veri tabanında bulunan verilerin güncellenmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Update komutu bir tabloda bir veya daha fazla verinin güncellenmesi amacı ile kullanılabilir.

Update komutu ile seçilmiş olan verilerin güncellenmesi amacı ile Where yan komutunun kullanılması gerekmektedir.

SQL Update kullanımı tabloda bulunan verilerin güncellenmesi amacı ile kullanılan bir komuttur.

Kullanım Örnekleri İle SQL Veri Güncelleme Komutları

Örnek: 9A sınıfındaki öğrenci numarası 11 olan öğrenciyi 9B sınıfına geçirin.

update öğrenci set sınıf= '9B' where ogrno:5

--Sorguyu görüntülemek için yazıldı.

select * from ogrenci where ogrno:5

Örnek: 5A sınıfında bulunan tüm öğrencilerin 6B sınıfına aktarımını yapınız.

update ogrenci set sinif= '6B' where sinif = '5A'

--Sorguyu görüntülemek için yazıldı.

select * from ogrenci where sinif = '6B'

Örnek: Sınıftaki bütün öğrencilerin puanlarını 10 artırmalısınız.

update ogrenci set puan=puan + 5

--Sorguyu görüntülemek için yazıldı.

select * from ogrenci

Yukarıdaki örnekleri bir de açıklayacak olursak şu şekildedir;

Update yazıldıktan sonra düzenleme hangi veri üzerinde yapılacaksa önce o veri yazılır.

SET yazıp değiştirilmesi gereken bilgileri yazıyoruz.

Where yazarak değiştirilecek olan veri ile ilgili şart ya da şartları giriyoruz.

Burada Where ile ilgili şunu açıklamak gerekir. Bu ifadeyi yazmak zorunlu değildir.

Ancak Where ifadesi kullanılmaz ise o zaman tüm kayıtlar yapılacak işlemden etkilenir.

Örnek: update idari SET bolum = 'personel'

Yukarıdaki komutta where yazmadan komutu bitirdik. O zaman tüm idari tablosu personel tablosu olarak değiştirilir.

Örnek: update idari SET bolum = 'Veri Guvenligi' where bolum= 'bilgi'

Bu örnek ile tabloda idari bölümü idari yazan bireylerin bölüm kısmı bilgi olarak değiştirilir. Hepsinde değişiklik yapılmaz.

Örnek: Update idari SET dtarihi=1991 AND dyeri='Adana' Where ID=10

Görüldüğü gibi komutta iki özellik arasında AND kullanılmıştır. Bu şekilde iki alanında güncellenmesi gerektiğinin komutunu vermiş olduk. Sonuçta ID numarası 10 olan tabloda doğum yeri Adana ve doğum tarihi 1991 olarak değiştirilecektir. İşlemleri bu komutlar ile yaptığınız zaman herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız.