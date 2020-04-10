Steelseries Rival 3 inceleme

Kablolu oyun mouse'larından biri olan Steelseries Rival 3, uygun fiyatlı ve düşünülmesi gereken ürünlerden biri. Kablolu bir mouse düşünüyorsanız, denemeniz gereken ürünler arasında yer alıyor. Bunun nedeni ise hem uygun fiyata sahip olması, hem de fiyatına göre kaliteli malzemeden yapılıp, ilk kullandığınız andan itibaren premium bir mouse olduğunu hissettirmesi.

Kişisel düşüncelerimi ve giriş kısmını bir kenara bıraktıktan sonra, Steelseries Rival 3'ün teknik özelliklerinden bahsedelim. Öncelikle tasarımsal anlamda yassı bir mouse olduğu belirtelim. Çok fazla yüksekliği olmayan bir ürün ve bu sayede küçük ya da büyük eli olan herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir model olarak düşünebiliriz. Steelseries tarafından yapılan açıklamada Rival 3'ün ergonomisi pençe ya da parmak uzu kavrama olarak isimlendirilen tutuş profillerine tam uyum sağladığını belirtiyor.

Üzerinde bulunan Steelseries logosu ve iki farklı noktadan daha 16.8 milyon renk seçeneği ile aydınlatma sağlaması, ürünü cazip hale getiren faktörlerden biri.

Tüm bunların yanı sıra, 60 milyona kadar tıklama garantisi sunması da gerçekten premium bir mouse olduğunu kanıtlar nitelikte. TrueMove Core optik oyuncu sensörü bulunan Steelseries Rival 3, 100 ile 8.500 CPI arasında hız sunuyor. Rival 3'ün kendi hafızasında olan 5 farklı CPI profili sayesinde uzun ayarlamalar yapmadan, oyunlarınıza girip eğlenceye başlayabilirsiniz

Steelseries Engine yazılımı sayesinde, Rival 3'ün üzerinde bulunan aydınlatmaları istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Aynı zamanda Discord ve GameSense Engine gibi uygulamalarla da bütünleşik yapıda çalışabiliyor.

200 ile 300 lirasında fiyat bandı bulunan Steelseries Rival 3 kablolu mouse'lar arasında kesinlikle düşünülmesi gereken ürünlerden biri.