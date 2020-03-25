Üç Boyutlu Yazıcılar Hayatımızda Neleri Değiştirecek?

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Üç boyutlu yazıcılarla üretilen uçaklara bineceğiz!

Üç boyutlu yazıcılar; farklı materyallerle istediğiniz bütün cisimleri aynı şekilde üretebileceğiniz bir teknoloji. Bilgisayar üzerinde modellemesini yaptığınız herhangi bir cismi çok kısa süre içerisinde birebir eşdeğer boyutlarında ve istediğiniz hammadde ile üretebiliyorsunuz. Bu konuda üreteceğiniz cisimler sadece hayal gücünüzle sınırlı. Örnek vermek gerekirse; uçak firması Boeing bile ileriki dönemlerde bir uçağı sadece üç boyutlu yazıcı teknolojisi üretebileceğini belirtmişti.

Üç boyutlu yazıcılarda en çok kullanılan malzemeler ise plastik, plastik bazlı hammadde, metal ve alüminyum gibi gözüküyor. Üç boyutlu yazıcılar kimi zaman bu malzemelerin de dışına çıkabiliyor. Örmeğin sağlık alanında gerçek dokular dahi kullanılabiliyor.

Üç boyutlu yazıcılar Koronavirüsün tedavisinde yardımcı oldu!

Üç boyutlu yazıcılar sağlık sektöründe oldukça önemli ilerlemeler yaşanmasını sağlıyor. Başta organ yetmezliği olan hastalara organ nakli konusunda çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bunun için organının birebir eşdeğer modellemesi oluşturulabiliyor. Hatta engelli insanlara kol, bacak, parmak gibi uzuvların üretimi de üç boyutlu yazıcılarla mümkün olabiliyor.

Sağlık sektöründe bir diğer faydası da bugünlerde savaştığımız Koronavirüs tehlikesi ile ilgili oldu. Örneğin İtalya’da artan hasta sayısına yetişmeyen solunum cihazları olunca; üç boyutlu yazıcılarla solunum cihazı üretilmeye başladı. Gene sağlık alanında Mimarlık sektörü için de üç boyutlu yazıcılar oldukça önemli. Artık yapılacak yapıların birebir eşdeğer modeli saniyeler içerisinde üç boyutlu olarak ortaya çıkabiliyor.

Üç boyutlu yazıcılarla üretilen giysiler giymeye hazırlanın!

Üç boyutlu yazıcı teknolojisi o kadar ilerlemeye müsait ki yakın gelecekte NASA da yoğun şekilde bunu kullanıyor olacak. Örneğin uzaya gönderilen roketlerde bile bu teknoloji kullanılması planlanıyor. Bunun dışında yaşadığımız evlerden, kullandığımız mobilyalara kadar üç boyutlu yazıcılardan faydalanışlarak üretim yapılabilecek.

Bu teknolojinin gelecekte moda alanında kullanılması hedefleniyor. Örneğin televizyondan dünyanın öbür ucundaki birinin üzerinde gördüğünüz bir giysiyi; üç boyutlu yazıcıyla evinizde hemen üretebileceksiniz.

Üç boyutlu yazıcılar hayatımızı gelecekte bu kadar değiştirecekken kendi içerisinde bazı sorunları da taşıyor. Örneğin maalesef hala aşırı hızlı değiller. Teknoloji her geçen gün gelişirken; elbette bu soruna da çözüm bulunacaktır. Bu yazıcılarla ilgili bir diğer önemli nokta ise fiyatlarının hala çok yüksek olması. Dünyanın farklı yerlerinde üç boyutlu yazıcılarla ilgili üretim yapan firma çok olmakla birlikte; devletler de bazı küçük ölçekli şirketlere destek veriyor. Üretim yapan şirket sayısının ve modelin artması ile birlikte üç boyutlu yazıcıların fiyatlarında makulleşme söz konusu olacaktır.