Wetransfer nedir, nasıl kullanılır? Wetransfer'in sağladığı kolaylıklar nelerdir?

WeTransfer Hollanda merkezli olan bir dosya aktarım merkezi olarak bilinmektedir. E-mail arasında yüksek boyutlu olan dosyaları göndermek için kullanılan WeTransfer dosya boyutu farketmeksizin aktarım sağlayan bir programdır.

WeTransfer Nedir?

WeTransfer merkezi Avrupa'nın Hollanda ülkesi olan bir dosya aktarım merkezidir. WeTransfer Bas Beerns şirketi tarafından Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kurulmuş olan bir şirkettir. WeTransfer 2009 yılında kurulmuştur. WeTransfer kullanması tamamen ücretsiz olan dünyanın en büyük dosya aktarım şirketlerinden birisidir. WeTransfer premium ve normal hesaplar için kullanılabilmektedir. Kullanması tamamen ücretsiz olan bir dosya aktarım merkezidir.

WeTransfer Nasıl Kullanılır?

WeTransfer kullanıcılara premium ve normal hesap olmak üzere iki seçenek sunar. Premium hesap satın alan kişiler normal hesap kullanıcılarına göre daha fazla özelliğe sahip olmaktadırlar. WeTransfer aynı zamanda hem bilgisayardan hem de telefondan kullanılmaktadır. WeTransfer kullanmak için WeTransfer internet sitesine girin. Aktarmak istediğiniz dosyayı burada dosya yükle seçeneğine tıklayarak yükleyin. Ardından dosya yükleme işlemi için bir müddet bekleyin. Bu süre internet upload hızınıza göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Dosya yükleme işlemi bittikten sonra WeTransfer tarafından dosyayı indirmek için bir link oluşacak. Bu link içerisinde artık tüm dosyalarınızı istediğiniz kişiye gönderebileceksiniz. Oluşan bu linki dosyayı göndermek istediğiniz kişiye mail yolu ile ulaştırarak karşı tarafın dosyayı indirmesini sağlayabilirsiniz. Bütün bu işlemleri ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

WeTransferin Sağladığı Kolaylıklar Nelerdir?

- Yüksek boyutlu dosyaları hızlı bir şekilde karşı tarafa göndermenizi sağlar.

- Dosyalarınız tamamen güvenilir bir veritabanında tutulur.

- WeTransfer ile birden fazla dosyayı ücretsiz bir şekilde göndermeniz mümkün.

- IOS ve Android destek seçenekleri sayesinde bilgisayara gerek duymadan yüksek boyutlu dosyaları hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz.