Windows Pc Kapatma (Shutdown) Komutu Nedir? Cmd Üzerinden Otomatik Olarak Bilgisayar Nasıl Kapatılır?

Özellikle oyun severlerin herhangi bir oyunu yüklerken bilgisayarı otomatik olarak kapatmaları büyük avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda bir programı yüklemek ya da bilgisayarı açık unutmak gibi durumlar söz konusu olduğunda, zaman ayarlı şekilde bilgisayarı kapatma kullanılabilir. Böylece istenilen süre içerisinde bilgisayar otomatik kapatılabilir.

Windows PC Kapatma (Shutdown) Komutu Nedir?

Bilgisayarın kendisini otomatik kapatmasını isteyen pek çok kişi shutdown komutanı öğrenmeye çalışıyor. Bu komut masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlarda cihazın otomatik olarak kapanmasına imkan veren bir komuttur. Bu komut zaman ayarlıdır ve istenilen süre kapsamında bilgisayarın kapatılmasına fırsat verir. Böylece belirli bir süre girmek suretiyle saatler içerisinde ya da bir gün gibi süreler kapsamında bilgisayarı kapatmak mümkün. Bu durum tıpkı bir televizyonun zaman ayarlı şekilde kapatılmasına benziyor. Ancak buradaki fark Windows PC kapatma (shutdown) komutunu kullanabilmek için belli başlı bazı uygulamaları gerçekleştirmek gerekmektedir.

CMD Üzerinden Otomatik Olarak Bilgisayar Nasıl Kapatılır?

Windows 10'da yer alan zaman ayarlı kapatma yöntemi sayesinde, bilgisayarınızı istediğiniz zaman içerisinde kapanmasına fırsat verebilirsiniz. Bunun için Windows PC kapatma (shutdown) komutunu kullanmak yeterlidir. Arzu edilen saatte kapatabilmek için yapılması gereken kolay adımları takip etmektir.

- Öncelikle Windows + R tuşlarına basarak çalıştır bölümüne giriş yapmak gerek.

- Daha sonra, ‘cmd’ komutunu yazarak Enter tuşuna basın.

- Ardından Komut istemi yani cmd bölümüne, ‘shutdown -s -f -t x’ yazılmalıdır.

- Burada, ‘x’ harfinin yerine bilgisayarın hangi zaman diliminde kapanması gerektiğine dair süre yazılmalıdır.

Ancak bu işlem genelde saat yerine saniyeler üzerinden ele alınır. O yüzden mesela bilgisayar 1 saat içerisinde kapatılmak isteniyor ise o zaman x rakamının yerine 3600 yazılmalıdır. Çünkü 1 saat 3600 saniye eder. Aynı zamanda 6 saat sonra kapatılmak isteniyor ise o zaman 21600 yazılması gerekmektedir. Bir gün içerisinde kapatılmak istendiği zaman 86400 yazılmalıdır.

Yani, ‘shutdown -s -f -t 3600’ şeklinde bir yazım gerçekleştirilebilir. Burada rakamı siz belirleyebilir ve bilgisayarınızın hangi zaman diliminde kapanmasını istiyorsanız o sayıyı saniye birimi üzerinden yazabilirsiniz. Genelde bu 3 zaman dilimi kapsamında bilgisayarınızın otomatik kapanmasına fırsat verebilirsiniz.