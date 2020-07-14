Zoom kullanıcılarını bekleyen yeni bir tehlike ortaya çıktı!

Koronavirüs pandemisinden sonra hızlı bir şekilde dijitalleşen dünyanın kötü etkilerinden biri de siber saldırganlar oldu. Sürekli yeni ve farklı şekillerde yaptıkları saldırılar nedeniyle, hem kullanıcıları hem de uygulamaya sahip olan şirketleri zor durumda bırakmaya devam ediyorlar.

Koronavirüsle birlikte iyice popülerleşen video konferans uygulaması Zoom, yine bir siber saldırı olayına karıştı. Bugüne kadar güvenlik açıklarıyla gündeme gelen Zoom, şimdi de saldırganların kullanıcıya erişmek için kullandığı paravan haline geldi.

Microsoft Office 365 hesabı olan kullanıcılara, Zoom'dan gelmiş gibi görünen bir mail yolluyorlar ve e-postanın içindeki linke tıklandığı zaman, kullanıcı verilerini çalmak için oluşturulan sahte linke tıklamış oluyorlar. Ortaya çıkanlara göre bugüne kadar, 50 binden fazla Microsoft hesabına bu e-postaların gittiği biliniyor.