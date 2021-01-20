Telegram hesabı nasıl kapatılır? Kalıcı olarak telegram hesap silme işlemleri

Telgram'da sesli arama, görüntülü arama ve mesajlaşma olmak üzere çeşitli özellikleri bulunuyor. Mesajlaşma uygulaması Telegram ile ilgili detaylar araştırılıyor. Telegram hesabı kapatma ve kalıcı olarak silmenin ayrıntıları merak ediliyor. Peki Telegram hesabı nasıl kapatılır

TELEGRAM HESABINI ZAMANLAYICI İLE SİLMEK

1 – Telegram uygulamasında ana ekranda olan menüyü açın.

2 – Açılan menüden “Ayarlar” sekmesine tıklayın.

3 – “Ayarlar” başlığı altındaki “Gizlilik ve Güvenlik” seçeneğinden devam edin.

Sayfayı biraz aşağıya kaydırdığınızda “Gelişmiş” başlığı altındaki “Hesabımı bu kadar uzaksam sil” seçeneğini göreceksiniz. Üzerine tıklayarak, ne kadar süre giriş yapmadığınızda silinmesini istiyorsanız, o süreyi seçin.

4 – Artık Telegram uygulamasını telefonunuzdan silebilirsiniz.

Belirttiğiniz süre boyunca Telegram’a giriş yapmadığınızda, hesabınız kalıcı olarak yok edilecektir.

TELEGRAM HESABINI KALICI OLARAK SİLMEK



1 – Telegram Hesabımı ve Yöneticisi Olduğum İçerikleri Sil adresine gidin.

2 – Telefon numaranızı ilgili alana yazın ve onaylayın.

3 – Onayladıktan sonra telefonunuza bir güvenlik kodu gönderilir.

4 – İlgili güvenlik kodunu 2. sayfaya girdiğinizde, son aşamaya geçecektir.

5 – Telegram hesabını kalıcı olarak silmenin hiçbir şekilde geri dönüşü olmadığını anlatan sayfada eğer kararınız hâlâ geçerli ise, onay tuşuna basın.

6 – Açılan pop-up penceresinden “Evet, hesabımı sil” butonuna bastığınızda hesabınız kalıcı olarak silinecektir.