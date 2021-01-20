Telegram kanalı nasıl açılır? Telegram'da grup oluşturma ve silme işlemleri

Telegram uygulaması ile hızlı ve güvenlikli bir şekilde mesajlaşma yapılabilir. Ücretsiz olan Telegram uygulamasını tüm cihazlarda aynı anda kullanabiliyorsunuz. Telegram ile mesaj, fotoğraf, video ve dosya gönderebiliyorsunuz. Peki, Telegram kanalı nasıl açılır? Telegramda grup oluştuma nasıl yapılır? İşte detaylar...

TELEGRAM GRUP VE KANALLAR ARASINDAKİ FARKLAR

Telegram grupları, arkadaşlarınızla ve ailenizle bir şeyler paylaşmak veya küçük ekiplerde işbirliği yapmak için idealdir. Ancak gruplar da çok büyüyebilir ve 200.000 üyeye kadar olan toplulukları destekleyebilir. Herhangi bir grubu herkese açık hale getirebilir, yeni üyelerin önceki mesalara erişip erişemeyeceğini denetlemek için kalıcı geçmişe geçiş yapabilir ve ayrıntılı ayrıcalıklara sahip yöneticiler atayabilirsiniz. Ayrıca, yeni katılanlar da dahil olmak üzere tüm üyelerin görebilmesi için önemli mesajları ekranın üst kısmına sabitleyebilirsiniz.

Kanallar, büyük kitlelere mesaj yayınlamak için bir araçtır. Aslında, bir kanalın sınırsız sayıda abonesi olabilir. Bir kanala yayın gönderdiğinizde, mesaj sizin adınız ile değil kanalın adı ve fotoğrafı ile imzalanır. Kanaldaki her mesajın, iletilen kopyaları da dahil olmak üzere, görüntülendiğinde güncellenen bir görüntüleme sayacı vardır.

TELEGRAM'DA GRUP NASIL OLUŞTURULUR?

iOS: Yeni bir mesaj başlatın (Sohbetler'deki sağ üst köşedeki simgeye dokunun) > ‘Yeni Grup’.

Android: Sohbetler listesindeki dairesel kalem simgesine dokunun > ‘Yeni Grup’.

Telegram Desktop: Sol üst köşedeki menü düğmesine tıklayın > ‘Yeni Grup’.