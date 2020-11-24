Tesla Model X taşıtlarda büyük güvenlik açığı

Otomobil üreticisi firmalar, korsanların arabalarını çalmalarına engel olmak için yoğun çaba gösteriyor. Tesla’nın bu konuda şansı yaver gitti ve açıklarını bulan kişi, profesyonel bir güvenlik araştırmacısı olduğu için araçları çalınmadan güvenlik açığının önüne geçebilecek.

Lennert Wouters isimli araştırmacı, yaptığı araştırmada elde ettiği kodu ve teknik detayları kamuoyuyla paylaşmayacağını açıkladı ancak sonuçlarının gerçek olduğunu ispat eden bir video yayınladı.

Model X taşıtların iki güvenlik açığını kullanan Wouters, sırt çantasına sığabilen ekipmanı ve eBay’den aldığı bir kontrol modülüyle aracın kilidini açıp çalıştırmayı başardı. Bunun için aracın Bluetooth bağlantı sistemine sızan Wouters, aracı açmak için gereken kodu elde etti. Kodu elde etmek için ön camda bulunan araç seri numarasının son 5 hanesini de kullanan Wouters, yaptığı sistemin herhangi bir Model X aracı ele geçirmek için kullanılabileceğini iddia ediyor.