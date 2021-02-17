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    HaberlerTeknoloji Haberleri TikTok rakibi YouTube Shorts daha fazla ülkeye geliyor
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    17.02.2021 - 17:45 |

    TikTok rakibi YouTube Shorts daha fazla ülkeye geliyor

    YouTube Shorts adını verdiği kısa videolara odaklanan özelliğini duyurmuştu. Bu kapsamda değerlendirildiğinde özelliğin beta testlerinin yakında başlayacağı duyuruldu.

    TikTok rakibi YouTube Shorts daha fazla ülkeye geliyor

    YouTube Shorts şu anda Hindistan'da kullanılabilir durumda olmasına rağmen beta testleri ABD'de mart ayından itibaren başlıyor. YouTube sorumlusu Neal Mohan, YouTube'un yeni özelliğinin mart ayında ABD'li kullanıcıların bazılarına beta testi şeklinde sunulacağını duyurdu. 

    Hindistan'dan sonraki durak ABD

    YouTube'un bu özelliği ve tarih bir blog gönderisinde ortaya çıktı. YouTube daha fazla içerik oluşturucuya ulaşmak için yeni özellikleri bünyesine eklemeye devam ediyor. Shorts özelliğini daha fazla kişiye ulaşmak için kullanım alanını genişleteceği söylenen blog yazısında, özelliğin birkaç aydır Hindistan'da olduğuna vurgu yapılıyor. Aralık ayından bu yana özelliği kullanan Hindistanlı kullanıcıların üç kat artış gösterdiği belirtiliyor. 

    Hatta yayımlanan rakamlara göre YouTube Shorts oynatıcısı şu anda dünya çapında günlük 3 buçuk milyardan fazla görüntülenmeye ev sahipliği yapıyor. TikTok rakibi olarak lanse edilen bu özellik ilk kez geçen yılın nisan ayında karşımıza çıkmıştı. Aylar geçtikten sonra Hindistan'daki kullanıcıların beğenisine sunulan Shorts, büyük ilgi toplamayı başardı. 

    TikTok'un büyük başarısının ardından Instagram'dan Reels ve YouTube'dan da Shorts hamlesi gelmişti. 

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