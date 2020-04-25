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    HaberlerTeknoloji Haberleri Tl İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Tl İşareti (₺) Yapımı
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    25.04.2020 - 00:54 |

    Tl İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Tl İşareti (₺) Yapımı

    Türk Lirasından altı sıfır atıldıktan sonra paraya yeni bir simge oluşturulmuştur. Bu simgeyi aynı zamanda klavye üzerinden yapmak da mümkündür. Bu işareti kopyala yöntemi dışında başka bir yöntem daha bulunmaktadır. Peki TL işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesi ile tl işareti (₺) yapımı nasıldır? Sizlere bu konuyu detayları ile açıkladık.

    Tl İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Tl İşareti (₺) Yapımı

    Bilgisayar klavyesi üzerinde birçok harf, rakam ve simgeler yer almaktadır. Bu tuşlar sayesinde istenilen harf, rakam veya simge bilgisayara yazılabilir.

    Bilgisayar Klavyesi İle TL İşareti Nasıl Yapılır?

    Bazı simgeler klavye üzerinde bulunuyor iken bazı simgeler bulunmaz. Fakat bu simgeleri de oluşturmak mümkündür. TL (₺) simgesini klavye üzerinden oluşturmanın 2 farklı yolu bulunmaktadır. Bu yöntemler aşağıda belirtilmiştir.

    1) Windows işletim sistemleri için TL simgesi yazabilmek için Alt tuşuna basılı tutarak T tuşuna basılması gerekmektedir. Mac işletim sisteminde ise Alt tuşuna basılı tutularak T tuşuna basmak gerekir.

    2) Diğer bir yöntem ise internet üzerinden arama motorlarına TL değeri yazılır ve kopyala yapıştır yöntemi ile ₺ simgesi oluşturulabilir.

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