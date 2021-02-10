Twitter ücretli mi oluyor? İşte yeni planlar

Son gelen bilgilere göre platformda gelişmiş bazı özellikler için ücret ödenmesi gerekecek. Ücretli üyelik olarak adlandırılan bu yeni dönemde TweetDeck olarak adlandırılan hizmetten ücret talep edilecek.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter’ın bu hamlesi Bloomberg’teki bir açıklamaya dayanıyor. Twitter’ın gelir dairesinden sorumlu Bruce Falck tarafından yapılan açıklamaya göre gelirlerin artırılması için pek çok proje bulunuyor. Bu projelerden biri de ücretli özellikler oluyor. Farklı opsiyonlar üzerinde de durulduğu söyleniyor.

TweetDeck ücretli hale gelebilir

TweetDeck nedir? Twitter’ın bir hizmeti olan bu özellik, kullanıcıların hesaplarını daha verimli kullanmaları sistemine dayanıyor. Twitter’daki etkileşimlerin izlemesinin daha kolay olduğu ve bu bilgilerin de organize edilmesine yönelik olan hizmet milyonlarca kişi tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Peki TweetDeck için talep edilecek ücretlendirme neleri kapsıyor? Göndermeyi geri al ve profil özelleştirme seçenekleri gibi yeni özellikler için ücretlendirme gelmesi gündemde.

Twitter bu tarz bir yönteme geçmesinin sebebini de reklama olan bağlılığını azaltmak ve abonelik sisteminden gelir elde etmek olduğunu belirtiyor.