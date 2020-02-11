Uyku düzeninizi sağlamak için teknolojiden yararlanın

Yatmadan önce dijital cihaz kullananların uyku sorunları yaşadığı biliniyor. Teknoloji, tam tersi şekilde uyku düzeni oluşturmak için de etkili olabiliyor. Doğru ürünü kullanarak kendinize kaliteli bir uyku düzeni oluşturabilirsiniz.

Mobil uygulama

Uyku öncesinde telefonunuzda internete girmeniz, oyun oynamanız elbette uykunuzu kaçıracaktır. Bununla birlikte uyku sorunu yaşayanlar için geliştirilen, zihin dinlendirici mobil uygulamalar da bulunuyor. Gecenin hangi kısımlarında derin uykuda olduğunuzu görebileceğiniz mobil uygulamalar, rahatlatıcı sesler içeren mobil uygulamalar bulunuyor. Telefonunuzun bu faydasından yararlanmak için telefonu yatağınızın bir köşesine yerleştirmeniz yeterli oluyor. Gece mutlaka telefonunuza bakmanız gerekiyorsa telefonu gece modunda kullanın.

Akıllı bileklikler

Akıllı bileklikler kalp atış hızını ölçebilme gibi özelliklerinin yanı sıra uyku takibi de yapabiliyor. Uyku sırasında nabzınızın nasıl bir hareket içinde olduğunu, uykunun ne kadarının derin ve ne kadarının hafif olduğunu akıllı bileklikler sayesinde öğrenebilirsiniz.

Akıllı ampuller

Uyku takibi, uyku kalitesini artırmak için etkili olsa da yeterli olmayabiliyor. Bu noktada yatak odasının uyku için uygun olmasını sağlayan ampuller devreye giriyor. Mavi ışığa maruz kalmak, uyku hormonu olan melatonin üretimini azaltıyor. Akıllı ampuller, mavi ışığı azaltarak uygun ortam ışığı sağlıyor. Akıllı ampuller, gün ışığı taklidi yaparak uyandırabiliyor. Işıkları açık unutmak telaşı da uzaktan kontrol edilebilen akıllı lambalar sayesinde ortadan kalkıyor.

Alarm saatli radyolar

Uyumadan önce sevdiğiniz müzikleri dinlemek, istediğiniz saatte de sevdiğiniz müzikleri dinleyerek uyanmak istiyorsanız alarm saatli radyo edinmelisiniz. Mp3 desteği de bulunan saatli radyoların çocuklar için tasarlanan modelleri de bulunuyor.

Robot yastık

Somnox olarak adlandırılan yastık, uyku problemleri ile boğuşan kişiler için bir yastıktan fazlası oluyor. İnsan nefes alışverişini taklit ederek rahat bir uyku sağlayan robot yastık, ninniler ya da doğa sesleri gibi rahatlatıcı sesler de dinletebiliyor.

Gürültü önleyici kulaklık

Psikolojik olarak seslere karşı hassasiyeti olan kişilerin tercih ettiği gürültü önleyici kulaklıkların kulak içi modelleriyle kendinizi aşırı seslerden koruyabilir, uyku öncesinde rahatlatıcı melodilerin huzur veren tınısını gürültüsüz şekilde dinleyerek uykuya dalabilirsiniz.

ERDAL KAPLANSEREN / Twitter: https://twitter.com/Kaplanseren